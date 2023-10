Dia Estadual do Choro; confira programação para a semana em Pernambuco

A- A+

Chegou a hora de comemorar o Dia Estadual do Choro. Para reconhecer e celebrar as ramificações desta expressão artística no contexto pernambucano, o Coletivo Isto é Choro!, junto ao Instituto de Arte Popular João Pernambuco, promovem ato nesta segunda-feira (16), às 17h30, na Biblioteca Pública do Estado, no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

O evento, aberto ao público, deve contar com uma tradicional Roda de Choro e apresentações de artistas como Betto do Bandolim, Walmir Chagas e José Arimatéia, das 9h às 21h. Além disso, "Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco", obra do escritor José Leal, em comemoração aos 140 anos do Pai do Violão Brasileiro, também será apresentado.

Nos próximos finais de semana, as celebrações se estendem ainda ao interior de Pernambuco; em Triunfo, Belo Jardim e Pesqueira.

“A iniciativa de realizar as comemorações em várias cidades no interior do estado tem o objetivo principal de descentralizar as comemorações e eventos que geralmente são realizadas na Região Metropolitana do Recife, fortalecer o Choro e o movimento cultural no interior do estado aumentando o pertencimento da população interiorana com a produção cultural e proporcionar a aproximação dos músicos e artistas das regiões contempladas através do intercâmbio que naturalmente é proporcionado com a participação dos musicistas de cada cidade visitada”, afirma Wagner Staden, produtor cultural e integrante do Coletivo Isto é Choro.



Confira a programação:



16/10

Recife: Biblioteca Pública do Estado

Atrações: Betto do Bandolim e José Arimatéia, Walmir Chagas, Escola Pernambucana de Choro, Conservatório Pernambucano de Música

Dias 20 e 21/10

Triunfo: Teatro Guarany

Atrações: Betto do Bandolim; Grupo Sapucaia

Realização de Oficina de Prática de Choro

27/10

Belo Jardim: Espaço Cultural da Estação Ferroviária

Atrações: Duo Sensível; Marco César & José Arimatea e grupo, e Mirael Lima

Realização de Oficina de Prática de Choro

28/10

Pesqueira:

Atração: Roda de Choro de Renato do Pandeiro

