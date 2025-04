Dia Internacional da Dança: veja programação da data no Recife

A- A+

O Recife "vai dançar" entre os próximos dias 25 e 30 de abril com a programação do Dia Internacional da Dança - data celebrada em 29 deste mês.

A agenda, gratuita, inclui atividades diversas, entre elas espetáculos de dança, concurso e intervenções performáticas.



Idealizada pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a programação vai oferecer atividades em parceria com o MAMAM, Paço do Frevo, Escola de Frevo e Teatro Apolo.

Dia Internacional da Dança

Instituída em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança da Unesco, a data foi pensada para democratizar o acesso da linguagem da dança em suas múltiplas possibilidades.





O dia 29 de abril foi o dia escolhido em razão da data de nascimento do bailarino e coreógrafo francês Jean-Georges Noverre.

Programação



Sexta-feira, 25, às 15h

Onde: MAMAM - Rua da Aurora, 265, Boa Vista



Espetáculo Orunmilá (work in progress), com Orun Santana



A obra faz referência ao nome civil do artista Orun Santana, Orunmillá. Sua poética pessoal se entrelaça com a do orixá Orunmilá - um paralelo entre o humano e a divindade, que transita entre o céu e a terra.

Apresentado no MAMAM, o espetáculo terá no palco questões que abrangem a filosofia iorubana, com reflexões acerca da sua própria liberdade, entre outras construções.



A obra (o espetáculo) se conecta com a pesquisa de Orun Santana, "A Ancestralidade do Presente".

Domingo, 27, das 16h às 19h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Rodão de Improviso, Intervenções Performáticas e "Zenaide Bezerra: Um Espetáculo Para Eternizar"

No Paço do Frevo, a programação recebe Rodão de Improviso com os artistas de dança Edson Vogue, Júnior Viegas, Nina, Landinha e Luciano Amorim - e também pelos músicos Lourdinha, Maria Flor, Miguel Mendes e Márcio Rastaman.



Intervenções Performáticas com participação do Coletivo Rasura, de Emerson Dias e do Grupo de Dança Cia Tradicional Fazendo Arte, vai celebrar a passista Zenaide Bezerra - Patrimônio Vivo do Recife, que também estará no elenco.

Já o Coletivo Rasura vai apresentar "Ris(c)o", performance que trabalha e reflete símbolos instigados pela figura da divindade africana Exu.

E Emerson Dias vai fazer a performance "; Reza de Casa", um processo criativo que tem na espiritualidade o alento para os dias de turbulência atuais.

A Cia. Tradicional Fazendo Arte vai mostrar "Zenaide Bezerra: Um Espetáculo Para Eternizar", em celebração à professora, passista e Patrimônio Vivo Zenaide Bezerra - reconhecida como a passista de Frevo mais antiga em atividade no País.

Segunda-feira, 28, das 9h às 12h

Onde: Escola de Frevo do Recife - Rua Castro Alves, 440, Encruzilhada



Oficina de Caboclinhos, Ancestralidade e Ritual no Corpo Contemporâneo

Com Íris Campos

Com inscricões gratuitas - há 15 vagas disponíveis e interessados podem acessar este link - a oficina vai trazer vivências com o Caboclinho 7 Flexas do Recife

Oficina de Caboclinhos, ancestralidade e ritual no corpo contemporâneo, com Íris Campos

Terça-feira, 29, das 18h30 às 21h30

Onde: Escola de Frevo do Recife - Rua Castro Alves, 440, Encruzilhada

Oficina "O Passo, A Dança do Frevo!"

Com Mestre Wilson Aguiar

Passos básicos e avançados do Frevo integram a oficina ministrada por Wilson Aguiar. As inscrições, para 15 vagas disponíveis, são gratuitas e podem ser acessadas neste link.

Quarta-feira, 30, às 18h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife



Concurso de Passo da Escola de Frevo



A 2ª edição do Concurso de Passo da Escola de Frevo terá acesso gratuito - com bilhetes distribuídos no dia do evento, a partir das 17h.



A disputa, dividida nas categorias infantil, juenil, adulto e master, acontece entre alunos da Escola de Frevo, e contará com passistas com idade a partir dos 6 anos.



SERVIÇO

Dia Internacional da Dança com programação de atividades diversas no Recife

Quando: de 25 a 30 de abril

Acesso gratuito

Informações:

