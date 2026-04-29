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DANÇA Dia Internacional da Dança: projeto resgata memória de dançarinas invisibilizadas em Pernambuco Idealizado por Marcela Rabelo, "Bailarinas em Suspeição" lança artigo e videodança nesta quarta-feira (29)

O Dia Internacional da Dança, celebrado nesta quarta-feira (29), marca o lançamento do projeto “Bailarinas em Suspeição: Mulher, Dança e Trabalho nos Cassinos Pernambucanos (1930-1950)”, idealizado pela artista da dança, pesquisadora e videomaker Marcela Rabelo.

A estreia contempla a publicação de um artigo científico e o lançamento de uma videodança no canal do YouTube do projeto, a partir das 20h. Além disso, o público terá acesso a um site com um acervo digital aberto, incluindo o artigo, a videodança e outros conteúdos reunidos na pesquisa.

O projeto foi desenvolvido entre setembro de 2025 e abril de 2026. No entanto, a ideia surgiu ainda em 2016, quando Marcela Rabelo teve seu primeiro contato com o acervo do projeto “Obscuro Fichário dos Artistas”, de Clarice Hoffman, que reúne artistas perseguidos pelo DOPS entre as décadas de 1930 e 1950.



“Quando comecei a explorar esse material, percebi lacunas na história da dança em Pernambuco, num contexto cosmopolita onde circulavam muitas bailarinas. Naquele momento, me chamou atenção o casal de bailarinos Papo e Dolores, que trabalhavam com rumba e frevo no Teatro Santa Isabel, além da grande quantidade de mulheres registradas como bailarinas nos cassinos”, conta.

Na época, a artista chegou a esboçar uma videodança, mas o projeto não foi adiante. Mais tarde, em 2024, ela retomou o acervo com outro olhar. “Passei a perceber como essas mulheres eram descritas, na maioria das vezes, de forma pejorativa, com foco nos seus corpos e não na técnica que desenvolviam ou qualidade dos trabalhos apresentados”, relembra.

O levantamento “Obscuro Fichário dos Artistas” aponta cerca de 90 mulheres trabalhando na dança em Pernambuco no período registrado. Entre brasileiras e estrangeiras, elas mantinham uma intensa produção artística, enquanto eram estigmatizadas e vigiadas.

Diante das histórias relatadas nos documentos, Marcela se sentiu movida a questionar: “o que realmente mudou, das décadas de 1930 a 1950 até agora, na forma como se olha e se fala sobre mulheres artistas da dança?”.

“Se eu olho para a imprensa, especialmente para as matérias de jornal, é evidente que houve uma mudança: hoje existe mais espaço para uma leitura crítica sobre essas questões”, responde a artista. No entanto, ela observa que no cotidiano de trabalho, a realidade é diferente.

“Eu e muitas outras mulheres da dança ainda enfrentamos a objetificação e a hipersexualização dos nossos corpos, mesmo quando isso não tem relação com o que apresentamos. Em situações institucionais (como consultas médicas, repartições públicas ou pedidos de crédito) dizer que sou bailarina ainda gera desconfiança. Muitas de nós, inclusive, evitam assumir essa profissão nesses contextos”, revela.

Videodança

A criação da obra em videodança partiu da leitura dos prontuários do DOPS, jornais e revistas do antigo Imperial Cassino. Neste processo, Marcela convidou outras três bailarinas para criarem juntas: Amanda Andrade, Júlia França e Giselly Andrade.



O que é dançado pelas artistas dialoga diretamente com o artigo científico, destacando as violências de ontem e hoje. A narrativa propõe uma ficcionalização do passado, atravessando experiências pessoais das bailarinas em cena.

“O gesto central é afirmar que nossa voz sobre a dança precisa ser reconhecida com seriedade e respeito. Somos nós que escrevemos nossos próprios prontuários, e que nomeamos o nosso trabalho. Para o espectador fica a pergunta: quando você olha para nós, o que você vê?”, finaliza Marcela.

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