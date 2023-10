A- A+

Música Dia Internacional da Música: confira o que mais tocou em shows no Brasil no primeiro semestre Levantamento do Ecad aponta lista das 20 mais tocadas nos shows e eventos adimplentes e a liderança ficou com a canção "Eva"

Um dia para que a música seja um símbolo de propagação de paz, amizade e cultura. Foi assim que, no ano de 1975, o International Music Council, organização não governamental fundada com o apoio da UNESCO, estipulou que todo dia 1º de outubro seria festejado o Dia Internacional da Música. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento das músicas que mais tocaram no Brasil no segmento de Shows no primeiro semestre deste ano.

Uma das curiosidades ficou por conta do top 20 formado totalmente por canções nacionais. Outro destaque foi a liderança desse ranking, que ficou com “Eva”, de Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) e Umberto Tozzi (Umto). A música é uma versão de uma canção italiana e já foi gravada por diferentes intérpretes como Ivete Sangalo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Solange Almeida, Saulo Fernandes e outros. “Zona de perigo” e “Baby me atende” ficaram na segunda e terceira posições dessa lista, respectivamente.

O ranking do segmento de Shows produzido pelo Ecad contou com as músicas mais tocadas no Brasil nos 31 mil shows e eventos licenciados no primeiro semestre de 2023. Fazem parte da lista os eventos em que os organizadores e promotores entraram em contato com a instituição para realizar o cadastro e efetuar o pagamento dos direitos autorais, o que é imprescindível para que os compositores e demais artistas recebem seus rendimentos. Além disso, cabe aos organizadores e promotores o envio do roteiro musical para a identificação das músicas e o posterior repasse dos valores arrecadados aos compositores.

Primeiro semestre de 2023

A retomada de shows, eventos e festivais neste primeiro semestre foi um dos fatores de destaque dos resultados alcançados pelo Ecad de janeiro a junho deste ano. Esse segmento apresentou um aumento de 368,6% na distribuição de direitos autorais este ano em comparação ao mesmo período de 2022.

Diante do “boom” de shows, o Ecad traçou um planejamento este ano para intensificar a sua campanha de conscientização sobre o pagamento de direitos autorais, convidando marcas patrocinadoras para participarem desse movimento no Brasil. Isso porque empresas que patrocinam festivais de música e investem em ativação de marca nem sempre estão cientes de que organizadores de eventos musicais e festivais precisam estar adimplentes com o pagamento dos direitos autorais.

Neste primeiro semestre, considerando todos os segmentos de execução pública, o Ecad distribuiu um total de R$ 624 milhões em direitos autorais a 231 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, o que indicou um crescimento de 22,5% na distribuição total em comparação com o mesmo período do ano passado.



Ranking das músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023 no segmento de Shows

1. "Eva" - Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) / Umberto Tozzi (Umto) / Marcos Ficarelli

2. "Zona de perigo" - Adriel Max / Yves / Pierrot Junior / Lukinhas / Fellla Fellings / Rafa Chagas

3. "Baby me atende" - Igor Costa / Junior Angelim / Matheus Fernandes / Rodrigo Reys

4. "Tem cabaré essa noite" - Flavinho do Kadet / Geoffrey R Rojas / Yonathan Then / D Lesly D Lora

5. "Não quero dinheiro" - Tim Maia

6. "País tropical" - Jorge Ben Jor

7. "Tu tava na revoada" - Mc Taliban / Mc Danny

8. "Cheia de manias" - Luiz Carlos

9. "Ameaça" - Guilherme Ferraz / Ray Antônio / Diego Ferrari / Leo Sagga / Paulo Pires / Everton Matos

10. "Baianidade nagô" - Evandro Rodrigues

11. "Praieiro" - Manno Goes

12. "Deixa eu botar meu boneco" - O Polêmico

13. "Arerê" - Gilson Babilônia / Alaim Tavares

14. "Arranhão" - Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia

15. "Anunciação" - Alceu Valenca

16. "Ai preto" - Michael Cewan / L7nnon / Biel Do Furduncinho

17. "Evidências" - José Augusto / Paulo Sergio Valle

18. "Role" - Tarcisio do Acordeon / Dj Ivis

19. "Prefixo de verão" - Beto Silva

17. "Melhor eu ir" - Thiaguinho / Mr Dan

18. "Pipoco" - Chris No Beat / Leo Souzza / Rodolfo Alessi / Ana Castela / Mateus Felix / Gui Dias

19. "Faraó divindade do Egito" - Luciano Gomes

20. "Voma toma vapo vapo" - Vinicius O Poeta / Lucas Medeiros / Shylton / Mc Danny

21. "Anna Julia" - Marcelo Camelo

22. "No ouvidinho" - Pv Compositor / Felipe Amorim / Kaleb Junior / Pedro Padilha / Caio Sanfoneiro / Kadu Martins

