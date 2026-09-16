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AGENDA CULTURAL ''Dia Internacional do Rock Triste'': bandas de rock se reúnem neste sábado (19) em Olinda Casa do Cachorro Preto recebe três grupos de Pernambuco e Alagoas para o minifestival

O minifestival ''Dia Internacional do Rock Triste'' leva três bandas que permeiam entre indie e rock, neste sábado (19), na Casa do Cachorro Preto, em Olinda, a partir das 15h, com realização da produtora independente e selo Noite Ruim Records.

O destaque da noite vem diretamente de Maceió (AL). Após finalizar uma turnê com o seu primeiro álbum, a banda Lugar Algum chega as ladeiras olindenses com um emo tropical.

O primeiro show começa às 16h com Bruxo de Nadí (PE), seguidos por Lugar Algum (AL) e Zambrotta (PE).

Bruxos de Nadí

A banda se formou em 2022 no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, quando Nadí (guitarra e voz) e Caetano Bruxo (bateria), os dois maranhenses, encontraram Guilherme Rosa (guitarra e voz).

Banda recifense Bruxos de Nadí | Foto: Diá Santana/ Divulgação

Desse cruzamento com o Recife vem o que o grupo chama de psicodelia pernambucana-maranhense. Matheus Dalia entrou no baixo em 2026, a tempo de gravar a sessão. No ao vivo, o quarteto busca alongar as músicas em passagens improvisadas, com quebras bruscas de dinâmica, o que faz com que uma mesma canção raramente soe igual entre dois shows.

Lugar Algum

Diretamente de Maceió, Lugar Algum nasceu no final de 2023 e caminha por diversos estilos musicais, como punk e indie. Suas letras em maioria tratam de desilusões e dilemas dos jovens adultos.

Banda alagoana, Lugar Algum | Foto: Camilla Sampaio (@toxicamilla)/ Divulgação

O trio é composto por composto por Sofia Bagetti (baixo e voz), Mateus Alencar (guitarra e voz) e Marília Melo (bateria).

Zambrotta

O trio pernambucano Zambrotta se descreve como post-emo, uma estética criada após o auge do movimento emo tradicional, misturando as influências originais do gênero com experimentações de outros estilos.

O trio pernambucano, Zambrotta | Foto: Severino Silva (@oiseverinosilva)/ Divulgação

Formada por Adner Andrade (voz), Lucas Emanuel (guitarra e voz) e Renan (bateria e voz), a Zambrotta canaliza em suas canções “os fantasmas do passado e o enfrentamento do trio diante dessas sombras".

Sobre a produtora

Criado pelo jornalista, produtor e músico multi-instrumentista, Minino Johnny, Noite Ruim Records, selo e produtora independente, carrega em sua origem o intuito de movimentar o circuito dos "rolês” recifenses e reúne frequentadores da cena e criadores de música e arte independente.

Emo multifacetado

O projeto da produtora “Roque Triste” é um meio de identificação para aqueles que não querem se admitir como fãs de música Emo, mas curtem o movimento que, para alguns, perdeu sua identidade original nos anos 2000, quando o Mainstream criou uma versão colorida e glamourizada das origens sujas e complexas da década de 90.

Por bem ou por mal, a evolução do Emo (ou do Roque Triste), acabou por englobar um mundo de outros subgêneros alternativos, deixando tal cultura como dominante de uma multifacetada musicalidade.

SERVIÇO

Dia Internacional do Rock Triste

Quando: sábado (19), a partir das 15h

Onde: Casa do Cachorro Preto - Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos via ShotGun

Informações: @noiteruim_records

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