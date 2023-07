Dia Mundial do Chocolate: receita de musse de liquidificador, pronta em 20 minutos

A- A+

Direta, adaptável e extremamente satisfatória, é uma daquelas receitas que você quer compartilhar com o maior número possível de pessoas.



Em vez de separar as gemas e claras dos ovos, essa técnica simplesmente despeja uma calda de açúcar quente em um liquidificador com chocolate e ovos inteiros e, em seguida, incorpora essa mistura ao creme de leite batido. A textura resultante é tão cremosa e rica que não precisa de nada mais, embora você possa decorá-la com chantilly extra, se quiser.

Tempo de preparo: 20 minutos, mais o tempo necessário para esfriar

Rendimento: Cerca de 8 porções

Ingredientes

1 e 1/2 xícaras de creme de leite fresco

1/2 xícara de açúcar granulado

340mg de chocolate amargo, picado grosseiramente

4 ovos grandes, em temperatura ambiente

1/4 de xícara de café expresso forte (ou café forte coado)

1/4 de xícara de rum claro ou escuro (ou vinho Marsala ou conhaque)

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma tigela grande, ou em uma batedeira em velocidade média, bata o creme de leite por cerca de 5 minutos, até obter picos médios e brilhantes. Reserve na geladeira. Em uma pequena panela em fogo baixo, derreta o açúcar com 1/4 de xícara de água até dissolver. Assim que a calda começar a ferver, desligue o fogo.



Adicione o chocolate e os ovos em um liquidificador. Bata em velocidade média-alta enquanto despeja lentamente a calda quente de açúcar, que irá derreter o chocolate e cozinhar os ovos. Continue batendo até a mistura ficar extremamente homogênea. Em seguida, adicione o café expresso, o rum, a baunilha e o sal. Continue batendo até que a mistura esteja em temperatura ambiente, por cerca de 1 minuto, parando para raspar as laterais, se necessário.

Incorpore 1 xícara da mistura de chocolate ao creme de leite batido na geladeira, mexendo delicadamente até ficar homogêneo. Depois, adicione o restante da mistura de chocolate à mistura de creme e mexa até não haver mais marcas. Despeje em tigelas individuais ou copos e leve à geladeira até firmar, por pelo menos 2 horas ou até 24 horas. Sirva gelado.

