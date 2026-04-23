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LITERATURA Dia Mundial do Livro movimenta Pernambuco com feiras, debates, oficinas e lançamentos Eventos em Olinda e Recife marcam a data com atividades gratuitas voltadas à formação de leitores, circulação de autores e valorização da literatura

Celebrado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro - criado pela UNESCO em 1995 - inspira uma programação extensa em Pernambuco neste ano, com feiras literárias, festivais, ações em bibliotecas públicas e lançamentos editoriais até 30 de abril. No estado, a data se amplia para além da celebração simbólica e se transforma em uma agenda de incentivo à leitura, formação de novos leitores e circulação de autores.

Em Olinda, o Circuito Literário de Pernambuco (Clipe) ocupa o Centro de Convenções de Pernambuco até 28 de abril, das 9h às 21h, com entrada gratuita. A programação reúne palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais, consolidando o evento como um dos principais polos da semana literária no estado.

No Recife, o XI Festival RioMar de Literatura acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 16h, no Teatro RioMar, com o tema “O Humor na Literatura e no Cinema”. A edição reúne debates e apresentações com nomes como Socorro Acioli, Luís Miranda, Jessier Quirino e Tânia Maria. Ingressos a partir de R$ 25, no App do RioMar Recife.

Também na capital, o Festival do Livro UniFBV Wyden, até 30 de abril, promove atividades gratuitas na Biblioteca Clarice Lispector, no bairro da Imbiribeira. A proposta reúne literatura, debates acadêmicos e ações culturais voltadas a estudantes, professores e público externo.

Na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, a programação temática “Livro, imagem e presença: formas de ler o mundo” segue até a sexta-feira (24), com exposição bibliográfica do acervo Braille, troca de livros e atividades formativas. Entre os destaques está a contação de histórias "O Menino que Pensava Demais", da escritora Celia Pérez González, em parceria com o Instituto Cervantes, nesta quinta, às 9h, no setor infantil da biblioteca.

A agenda inclui ainda lançamentos editoriais. Também nesta quinta, às 15h, a escritora Isabelle Meunier lança o livro “Fogo na Mata”, na Associação dos Docentes da UFRPE (Aduferpe), com proposta voltada à educação ambiental e ao público infantil.

No sábado (25), às 10h, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano recebe bate-papo, sessão de autógrafos e vendas da quarta edição de "Os arredores do Recife", de Francisco Augusto Pereira da Costa, com organização de Bruno Almeida de Melo.

Reeditada pela Cepe Editora, a obra reúne os últimos escritos do autor sobre o Recife e revisita regiões como Capunga, Estância, Torre e Afogados, compondo um retrato da cidade em transformação. A nova edição resgata os textos originais, acrescenta notas explicativas e imagens e propõe uma leitura da capital para além do que permanece visível em sua paisagem.

O encontro contará ainda com participação dos professores George Cabral e Ígor Cardoso, ampliando o debate sobre memória urbana, patrimônio e mudanças históricas do Recife.

Confira a agenda do Dia Mundial do Livro em Pernambuco:

22 a 28 de abril

Circuito Literário de Pernambuco (Clipe)

Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda/PE

9h às 21h | Entrada gratuita

22 a 30 de abril

Festival do Livro UniFBV Wyden

Biblioteca Clarice Lispector – Rua Jean Émile Favre, 422 – Imbiribeira, Recife/PE

Entrada gratuita

20 a 24 de abril

Livro, imagem e presença: formas de ler o mundo

Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco – R. João Líra, s/n - Santo Amaro, Recife/PE

Exposição, troca de livros e atividades formativas

Entrada gratuita

23 de abril | 9h

Contação de histórias “O Menino que Pensava Demais”

Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco – R. João Líra, s/n - Santo Amaro, Recife/PE

Entrada gratuita

23 de abril | 15h

Lançamento do livro "Fogo na Mata"

Associação dos Docentes da UFRPE (Aduferpe) – Dois Irmãos, Recife/PE

Entrada gratuita

24 de abril | 16h

XI Festival RioMar de Literatura

Teatro RioMar – Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife/PE

Ingressos a partir de R$ 25 no App do RioMar Recife

25 de abril | 10h

Lançamento da quarta edição de Os Arredores do Recife

Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – R. do Hospício, 130 - Boa Vista, Recife/PE

Entrada gratuita

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