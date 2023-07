A- A+

celebração Dia Mundial do Rock é comemorado só no Brasil; saiba o porquê. 13 de julho foi celebrado em todo o mundo a partir do Live Aid, megaevento de rock que aconteceu simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos

Apesar de 13 de Julho ser chamado de Dia Mundial do Rock, a data só é celebrada como tal apenas em terras brasileiras, sabia?

Vamos ao começo: no dia 13 de julho de 1985, foi realizado o Live Aid, um dos maiores eventos musicais da história. Um mega festival que aconteceu, simultaneamente, no antigo estádio de Wembley, em Londres, e no estádio John F. Kennedy, na Filadélfia, reunindo nomes como Queen, David Bowie, The Who, U2, Paul McCartney, Eric Clapton, Bob Dylan, Elton John, Tina Turner, entre outros.

O Live Aid foi um evento beneficente para arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia. Um público de 72 mil pessoas acompanhou os shows em Londres, e 100 mil, na Filadélfia. O evento foi transmitido para 130 países, com estimativas de 1,9 milhão de pessoas assistindo pela TV ao redor do mundo.

Phill Collins, vocalista da banda Genesis, havia se apresentado ao lado de Sting, mais cedo, em Londres, e ainda conseguiu pegar o avião a tempo de se apresentar com sua banda na Filadélfia. Foi dele a ideia de que, tamanho o sucesso do evento, a data ficasse marcada como Dia Mundial do Rock. No momento, a vibração foi geral. Mas, na verdade, a sugestão acabou não vingando no exterior.

No Brasil, no entanto, a data acabou se popularizando a partir das rádios Rock 89, 97 FM e Kiss FM, que, a partir da década de 1990, realizaram promoções e ações de publicidade e marketing em torno da data, celebrando o gênero musical.

Já no exterior, outras datas acabaram sendo reconhecidas como Dia do Rock. Nos Estados Unidos, por exemplo, são três: 9 de fevereiro (data em que os Beatles fizeram o primeiro show no país); 5 de julho (data da gravação do single “That’s All Right”, de Elvis Presley); e 9 de julho, data de estreia, em 1952, de American Bandstand, com o apresentador Dick Clark, o programa era o mais popular entre os roqueiros americanos no final dos anos 1950.





