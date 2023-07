A- A+

MÚSICA Dia Mundial do Rock: saiba como os "chifrinhos" se tornaram símbolo do gênero musical Os músicos Gene Simmons e Ronnie James Dio ajudaram a popularizar o gesto

Mão pro alto, indicador e mindinho levantados. Este gesto, tão repetido ao longo dos anos por artistas e pelo público, se tornou símbolo do rock. Mas por quê?

Muita gente credita o "chifrinho" a Gene Simmons, baixista e vocalista da banda Kiss. Simmons, inclusive, já tentou patentear o gesto como uma criação sua. Em uma autobiografia, o músico e ícone disse que inventou o sinal em 1974, algo que já foi contestado por especialistas do meio.



Há também quem diga que, se não o criou, Ronnie James Dio pelo menos teve papel fundamental para popularizar o símbolo. A primeira aparição deste gesto relacionado ao rock, no entanto, vem de antes destes dois músicos.



Ao que tudo indica, a banda de rock psicodélico Coven foi a primeira a fazer o tal "chifrinho do rock". Em 1969, dois músicos do grupo aparecem fazendo o sinal na contracapa do disco "Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls". Há todo um clima obscuro na arte do disco, que reproduz uma espécie de culto satânico ali.

