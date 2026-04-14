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CULTURA PERNAMBUCO Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo: "Artes em Cena" celebra as datas no Teatro Arraial Programação, gratuita, segue até esta sexta-feira (17)

Para o Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, o "Artes em Cena" promove programação gratuita até esta sexta-feira (17) no Teatro Arraial Ariano Suassuna.



Por lá, oficinas e espetáculos, entre outras atividades, fazem alusão às datas, oficialmente celebradas em 27 de março.



Idealizada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, com intuito de celebrar artistas e grupos locais, estimulando a formação de plateia e dando visibilidade a pesquisas e processos criativos em desenvolvimento, a agenda segue também com cortejo e lançamento de livro.

“Celebrar o teatro e o circo é reconhecer a força sensível que move essas linguagens, capazes de tocar, transformar e criar vínculos profundos com o público.



Essa ação nasce do desejo de valorizar nossos artistas e de reafirmar que a cultura é um espaço de construção coletiva", enaltece Cacau de Paula, secretaria de Cultura de Pernambuco, que complementa afirmando que o estado "tem uma cena viva e potente, e é nosso compromisso seguir fortalecendo”.

Programação

Iniciada com o "Workshop de Iniciação à Roda Cyr", voltado à arte do circo, o primeiro do "Artes em Cena" também se deu com a Oficina Corpo Fértil, em alusão ao teatro.









Nesta quarta (15) as atividades se repetem, respectivamente nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Na quinta-feira, 16 a programação começa às 16h com o espetáculo “Igba Itan”, do Teatro Lambe-Lambe, seguido, às 17h, pelo espetáculo circense “Respeitável Público”, da Trupe Vivarte.



Encerrando a ação, no dia 17, às 16h, haverá um cortejo no Bairro do Recife, com a Associação dos Proprietários e Artistas Circenses de Pernambuco (APACEP).



Às 19h o espetáculo “Esquecidos Por Deus”, ocupa novamente o palco do Teatro Arraial.

Interessados em participar das ações de formação devem fazer a inscrição prévia por meio de formulário on-line (neste link).



Confira programação em detalhes:

Quarta-feira (15)

9h às 12h (Artes circenses) - Workshop de Iniciação à Roda Cyr

14h às 17h (Teatro) - Oficina Corpo Fértil

18h - Lançamento de livro - “Vivendo na Corda Bamba” - Gilberto Trindade

19h - Espetáculo de teatro - “HRWJXN - Jogando com a palhaçaria”

Quinta-feira (16)

16h - Espetáculo de teatro - “Igba Itan”, do Teatro Lambe Lambe

17h - Espetáculo de circo - “Respeitável Público”, da Trupe Vivarte

Sexta-feira (17)

16h - Cortejo - Bairro do Recife / APACEP - Associação dos Proprietários e Artistas Circenses de Pernambuco e Mickael Marvey

19h - Espetáculo de teatro - “Esquecidos Por Deus”



SERVIÇO

"Artes em Cena: Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo

Quando: até sexta-feira (17)

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife

Acesso gratuito

Inscrições para ações formativas neste link

Informações: @culturape

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