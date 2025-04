Dia Nacional do Brega: proposta pode ser sancionada pelo presidente Lula

A- A+

O Rei do Brega Reginaldo Rossi será homenageado, caso a proposta do Dia Nacional do Brega seja sancionada pelo presidente Lula. A data escolhida para celebrar o gênero musical foi o dia 14 de fevereiro, dia do nascimento do artista pernambucano, um ícone das canções românticas.

A proposta feita pelo líder do PSB na Câmara, o deputado federal Pedro Campos (PE), demonstra a importância de reconhecer o ritmo que movimenta cultura, economia e a identidade do nosso povo. A aprovação do projeto seria fundamental para o movimento do brega, gerando debates, políticas públicas e fomento ao gênero que é destaque no cenário nacional.

''Muita gente tentou diminuir o brega por suas raízes periféricas, mas ele resistiu e chegou aqui, em Brasília, com toda sua importância social. O movimento é ritmo, mas também identidade e oportunidade'', reiterou o parlamentar.

O Projeto de Lei nº 5616/23 foi aprovado nesta terça-feira (1°) pela Comissão de Educação do Senado. Na Câmara, o projeto foi relatado pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE) e no Senado pela senadora Augusta Brito (PT-CE).

''A iniciativa representa um olhar do poder público sobre uma cultura marginalizada e traz à tona um debate mais amplo na sociedade, sobretudo, para reduzir os estigmas das formas culturais periferizadas, um acolhimento sob respaldo de lei'', afirmou o pesquisador Thiago Soares.

