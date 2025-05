A- A+

HOMENAGEM Dia Nacional do Brega: Lula sanciona lei que institui a data no aniversário de Reginaldo Rossi Antes, o projeto de autoria do deputado federal Pedro Campos (PSB) passou por aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira (21), a lei que institui o Dia Nacional do Brega, que passa a ser comemorado anualmente em 14 de fevereiro

A data escolhida faz alusão ao aniversário de Reginaldo Rossi, que morreu em 2013. Um dos maiores representantes do gênero no País, o cantor pernambucano era conhecido como “Rei do Brega”.

O Projeto de Lei nº 5616/23, que criou a celebração nacional, é de autoria do deputado federal pernambucano Pedro Campos (PSB). A proposta, que teve origem na Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do Senado em abril.

“O brega é um fenômeno cultural que ultrapassa as fronteiras da música. Ele influencia a moda, o estilo de vida e até mesmo a maneira como as pessoas se relacionam com suas emoções e experiências pessoais. O termo ‘brega’ frequentemente engloba uma atitude desafiadora em relação às convenções estéticas, encorajando a autenticidade e a expressão individual”, justifica o texto do projeto de lei.

