Música Dia Nacional do Choro: Museu do Estado tem apresentações gratuitas neste sábado (19) O Choro no Mepe será às 16h, com a participação do maestro e flautista José Arimatea e do grupo Tauanãs

O projeto Choro no Mepe - Dia Nacional do Choro leva apresentações musicais gratuitas para o Museu do Estado de Pernambuco neste sábado (19), às 16h.

O projeto comemora o Dia Nacional do Choro, celebrado na próxima quarta (23), e conta com a participação do maestro e flautista José Arimatea e do grupo Tauanãs.

O choro carrega o título de um dos únicos gêneros genuinamente brasileiros e tem execuções complexas mescladas com improvisos e arranjos únicos.

Em Pernambuco, a cena musical envolvendo o choro sempre é forte e com reconhecimento nacional. Entre os nomes conhecidos do movimento, estão Quincas Laranjeiras, Tia Amélia e mestre Chocho.

O projeto Choro no Mepe - Dia Nacional do Choro é uma realização do Instituto Cultural Brasileiro Isto é Choro! e conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secult-PE/Fundarpe.

Serviço

Projeto Choro no Mepe - Dia Nacional do Choro

Quando: Sábado (19), às 16h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE



