Carnaval Recife: Dia Nacional do Frevo é celebrado com noivado da "A Vaidosa" com o "Menino da Tarde" A cerimônia de gigantes, regada de muito frevo e alegria, ocorreu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife

O Dia Nacional do Frevo, celebrado neste domingo (14), foi marcado pelo noivado oficial da "A Vaidosa" e do "Menino da Tarde", duas figuras emblemáticas do Carnaval de Olinda.

A cerimônia de gigantes, regada de muito frevo e alegria, ocorreu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, na área central da cidade. A festa seguiu pelas ruas do local e contou com apresentações do Bloco das Flores, e das orquestras dos maestros Carlos e Oséas.



O presidente e fundador da troça carnavalesca "A Vaidosa", Edmilson Nascimento, mencionou a emoção de participar do evento.

"Eu estou muito emocionado em estar neste evento maravilhoso no Paço do Frevo: o noivado da Vaidosa e do Menino da Tarde, principalmente por ser no Dia Nacional do Frevo. É uma emoção que eu não tenho nem palavras para dizer. Estou muito feliz pela presença de todos. Que tenhamos um ótimo noivado e uma feliz festa", destacou.

Já o presidente da troça "Menino da Tarde", Sanderlan Menezes, destacou que a celebração vai ficar na história e na memória de todos.

"Queria falar da emoção que é estar aqui no Dia do Frevo, com esse noivado maravilhoso organizado pelo Paço do Frevo junto com a gente. É uma coisa espetacular. Um momento único que o coração da gente está cheio de alegria e emoção. Está uma festa maravilhosa, e vai ficar na história e na memória de todos", exaltou.

História

Fundada em 1995 pelo carnavalesco Edmilson Nascimento, "A Vaidosa" é uma troça de Olinda e tem como alegoria uma boneca gigante. O nome da agremiação é uma referência às características apresentadas pela boneca: elegância, cabelos multicoloridos, colar de pérolas, blusa decotada, marca de biquíni, cintura a mostra e piercing no umbigo.

Já o "Menino da Tarde" foi criado em 1974 pelo artista plástico Silvio Botelho. O boneco gigante, terceiro mais antigo da cidade de Olinda, é filho do "Homem da Meia-Noite", uma das mais antigas agremiações a circular nas ladeiras do sítio histórico da cidade.

