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FREVO Dia Nacional do Frevo ganha celebração com festival no Paço a partir desta sexta (11) Até a segunda, 14 de setembro, dia em que é celebrado o Frevo, espaço terá programação especial voltada ao ritmo

Para o Dia Nacional do Frevo é claro que vai rolar muita "mesura na ponta do pé" no espaço que salvaguarda o ritmo do Carnaval pernambucano, o Paço do Frevo, no Bairro do Recife.



Celebrado nacionalmente na segunda-feira, 14 de setembro, desde edição especial do Arrastão do Frevo e shows, a feirinha e oficinas estão na programação do equipamento cultural.

A ideia é 'botar para ferver' em quatro dias de festival que vai contar, também, com o encontro entre o Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda.

De portas abertas

Apresentado pelo Banco do Nordeste Cultural, o Festival Dia Nacional do Frevo vai promover uma segunda-feira especial em que o Paço estará de portas abertas ao público - recepcionado pelo som dos clarins, orquestra, passistas e vivências de dança e música.









Ao Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade haverá, ainda, edição da Feira no Corre do Frevo, com empreendedorimo feminino dedicado a produções carnavalescas.



E no Passo a Paço vai rolar Frevo de Bloco no sábado (12) com o maestro e fundador da Malassombro, Rafel Marques, como convidado.



Ficará a cargo dele ministrar a oficina "Prática de Frevo de Bloco: Tradicionalismo", direcionada a instrumentistas e coristas a partir de 16 anos.



Confira programação completa do Festival Dia Nacional do Frevo no Paço, equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG):



SEXTA-FEIRA (11), das 14h às 19h



FEIRA NO CORRE DO FREVO

Quinta edição da feira voltada ao empreendedorismo feminino em produções carnavalescas, como dezesseis marcas participantes.



FREVO AO AR LIVRE e VIVÊNCIAS EM DANÇA

Com som comandado por DJ Boneka - pesquisadora de música preta e produtora cultural - e dança com a passista Patrícia Fernandes à frente

SÁBADO (12), das 10h às 12h



PASSO A PAÇO

Com a Prática de Frevo de Bloco e o maestro e fundador da Orquestra Malassombro, Rafael Marques, como convidado, ministrando a oficina no Passo a Paço - projeto de formação promovido pelo museu - vai mergulhar no universo do Frevo de Bloco.

Será este o primeiro de dois encontros para a oficina - com inscrições gratuitas que podem ser feitas neste link - que é direcionada a instrumentistas e coristas a partir dos 16 anos. A próxima data acontece em 19 de setembro, no mesmo horário.

DOMINGO (13), às 16h



PANORAMA DANÇA

Com o Grupo Fuzuê de Dança e o espetáculo "Referenciais do Fuzuê: Mestras, Mestres e Terreiros", a apresentação acontece na Praça do Frevo (3º andar do museu).



O acesso se dará com ingresso ao museu (a partir de R$ 5).

ARRASTÃO DO FREVO

Sob o comando da Orquestra Malassombro e os blocos Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda, a partir das 17h - Dragão e minhocão chamam a multidão para festejar pelas ruas do Bairro do Recife na edição especial do Arrastão do Frevo.

Com palco armado em frente ao Paço e show da Malassombro, as agremiações ocupam a Av. Rio Branco e fazem o esquenta para o Arrastão.



Às 17h30 o cortejo tem início em direção ao museu: o primeiro pela Rua do Bom Jesus, ao som da Orquestra Henrique Dias, e outro pela Rua do Apolo, com a orquestra do maestro Risonaldo Verçosa, a Orquestra Vermelha e Amarela.



O grande encontro será em frente ao Paço, num fervo celebrativo ao amor que o pernambucano sente pela expressão mais festiva da nossa cultura popular.



SEGUNDA-FEIRA (14)

E no Dia Nacional do Frevo a visitação ao Paço será gratuita, das 10h às 18h.



Ao longo do dia, além dos clarins que abrirão as portas do museu, saudando o público e festejando a data, haverá aulas de Frevo, visitas guiadas à exposição "Frevo Vivo" e apresentação da Orquestra Paranampuká e Cia.

SERVIÇO

Festival Dia Nacional do Frevo

Quando: de sexta-feira (11) a segunda-feira (14)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife

Acesso gratuito (exceto ao Panorama Dança, a partir de R$ 5 - ingresso do museu)

Informações: @pacodofrevo // pacodofrevo.org.br



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 18h | sábados e domingos, das 11h às 19h

Ingressos a partir de R$ 5





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