LITERATURA INFANTIL Dia Nacional do Livro Infantil: Fundaj celebra a data com uma série de atividades para os pequenos Atividades estão marcadas para esta terça-feira (18), na Sala de Leitura Nilo Pereira

Uma série de atividades voltadas para os pequenos, promovida pela Fundação Joaquim Nabuco (Fubdaj), vai celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, nesta terça-feira (18), na Sala de Leitura Nilo Pereira - localizado no campus Ullysses Pernambucano, no Derby.

A partir das 16h, com acesso gratuito, as atividades contam com a parceria da Biblioteca Blanche Knopf e do educativo do Museu do Homem do Nordeste.





Na ocasião serão lançados dois livros infantojuvenis pela Editora Massangana: "Para Ler o Seu Bairro 2', publicação resultante do projeto Interagindo com a História do Seu Bairro - parceria do Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores da Secretaria Municipal de Educação com a Biblioteca Blanche Knopf da Fundaj.

Já o segundo livro, "Ciranda Pernambucana: Antologia Poética Infantojuvenil", será lançado em parceria com a Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire) e reúne poemas de 15 autores pernambucanos - ou radicados no estado. Os textos são reflexões sobre o tempo da infância e dos primeiros anos da adolescência, com o objetivo de valorizar a vivência poética.

A programação ainda conta com o lançamento do projeto "Travessias", pensado com o intuito de trabalhar com educadores e mediadores os livros publicados pela Editora Massangana. As atividades serão realizadas em parceria com o educativo do Museu do Homem do Nordeste.

