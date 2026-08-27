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STREAMING Dia Nacional do Psicólogo: dez filmes para assistir e levar para a terapia A lista foi pensada para a data que é comemorada nesta quinta-feira, 27 de agosto

Como nenhuma pessoa é capaz de ''zerar'' os problemas, muito menos está realmente com a "terapia em dia", uma lista de filmes no streaming é uma boa forma de celebrar o Dia Nacional do Psicólogo. A data comemorada nesta quinta-feira, 27 de agosto, é motivada pela regulamentação da profissão nesse dia em 1962.

Pensando em longas-metragens que fazem o espectador refletir sem substituir o acompanhamento psicológico, a editoria de Cultura+ realizou uma seleção de dez filmes para assistir no streaming. A lista é dedicada a você que quer se aprofundar em si. Após assistir qualquer uma dessas obras, é altamente recomendado um divã.

''A Hora da Estrela'' (1985)

Todo bom pernambucano já ouviu esse nome. A obra de Clarice Lispector (1977) foi adaptada em 1985 e dirigida por Suzana Amaral. O longa conta a história de Macabéa, mulher sem muitas aspirações que gosta da estação de metrô. Um dia, ela conhece um metalúrgico chamado Olímpico e os dois começam a namorar. O filme mistura drama e comédia, enche de esperança o telespectador e deságua em crise existencial.

Onde assistir: Netflix

''A Pior Pessoa do Mundo'' (2021)

Na trama desta obra existencial de Joachim Trier (''Valor Sentimental''), a jovem Julie precisa tomar uma série de decisões sobre o futuro. Sem saber ao certo o que deseja em uma carreira ou parceiro, a protagonista gostaria mesmo que o mundo todo ficasse paralisado para ela descobrir quem é e o que quer nesta vida. Você tem a resposta dessas questões?

Onde assistir: Diamond Films+

''Amor à Flor da Pele'' (2000)

Amor e drama é um mistura que no mundo do audiovisual costuma levar para o desencanto com os encontros e com o destino. Dirigido por Wong Kar-wai, o filme acompanha o Sr. Chow (Tony Leung) e a Sra. Chan (Maggie Cheung), dois vizinhos em Hong Kong (1962) que descobrem que seus cônjuges estão tendo um caso juntos. Podia ser uma comédia mas o filme leva você à beira do abismo de todas as questões que são tangenciadas no amor.

Onde assistir: Mubi

''Close'' (2022)

O filme carrega em sua descrição “drama sensível”, já é de se esperar que seja uma bomba de ansiedade e vácuo existencial. E é. Dirigido por Lukas Dhont, o longa acompanha a amizade intensa entre dois garotos de 13 anos, Léo e Rémi, e faz refletir sobre como as relações não saem ilesas do modo de existir no mundo mesmo com muito amor. Afinal, a pressão social e o medo do julgamento alheio podem destruir conexões humanas profundas e inocentes.

Onde assistir: Mubi

''Dançando no escuro'' (2000)

Um musical. Não deve ofender. Apenas um detalhe, o diretor é dono dos filmes mais introspectivos da história, Lars von Trier. Selma é uma imigrante tcheca e mãe solteira que trabalha em uma fábrica no interior dos Estados Unidos. Sua salvação é a paixão pela música. A personagem está perdendo a visão e seu filho Gene pode sofrer o mesmo destino se ela não conseguir economizar dinheiro suficiente para fazer uma operação. Importante ver a obra sem planos para depois. Tire um tempo pra você e, se for o caso, adiante sua sessão de terapia.

Onde assistir: Mubi

''Encontros e Desencontros'' (2003)

Além do elenco de peso com Bill Murray e Scarlett Johansson. A obra de Sofia Coppola, acompanha um ator americano decadente em Tóquio para gravar um comercial de uísque, e uma jovem recém-casada e entediada pelo marido fotógrafo. Sozinhos em uma cultura estrangeira, eles criam uma conexão profunda e melancólica. O filme pode ser difícil de assistir por tocar em pautas de solidão, despedidas, depressão e crise de ansiedade.

Onde assistir: Apple TV

''Fora de Série'' (2019)

Essa comédia adolescente marcou a estreia de Olivia Wilde na direção de um longa-metragem. A trama acompanha duas esforçadas jovens do ensino médio que decidem recuperar o tempo perdido vivendo uma insana aventura durante uma única noite. Uma reflexão mais leve, mas que pode trazer uma nova inspiração para a vida.

Onde assistir: Claro TV+



''Malu'' (2024)

Um tesouro dentro da filmografia do cinema brasileiro, “Malu” é um filme pessoal e introspectivo capaz de revelar verdades profundas sobre dinâmicas tão familiares e conflitos geracionais. O longa é uma masterclass do trio formado por Juliana Carneiro, Yara de Novaes e Carol Duarte, além de ser uma belíssima carta de amor do diretor Pedro Freire à sua mãe. O neurologista e psicanalista Sigmund Freud ia gostar dessa indicação.

Onde assistir: Globoplay

''O Casamento De Rachel'' (2008)

Imagina você retornar para casa depois de um período de reabilitação para ser madrinha de casamento da irmã. Se não bastassem as fortes emoções do retorno de Kym (Anne Hathaway) para o casório de Rachel (Rosemarie DeWitt), uma série de problemas pessoais e familiares vêm à tona durante a estadia dela no lugar. Famílias podem ser difíceis, cuidado!

Onde assistir: Netflix e HBO Max

''Oi, Sumido!'' (2025)

O conto de fadas de um casal acaba durante uma viagem romântica quando uma das pessoas descobre que a outra não está pronta para um relacionamento. O caminho mais racional seria uma longa conversa, mas os rumos tomados nesta comédia surpreendem até as pessoas mais neuróticas.

Onde assistir: HBO Max

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