Cultura Dia Nacional do Rádio: confira o ranking das músicas mais tocadas nos últimos 10 anos no país O levantamento do Ecad contempla emissoras de rádios que pagam direitos autorais e aponta as 20 canções mais ouvidas



Apesar do crescimento de plataformas digitais de música nos últimos anos, o rádio continua como um importante veículo de comunicação, com emissoras espalhadas por todo o Brasil. Marcando a comemoração pelo Dia Nacional do Rádio, nesta segunda-feira (25), o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou um estudo que aponta o que os brasileiros mais ouviram no país nos últimos 10 anos em rádios adimplentes, que respeitam e pagam direitos autorais de execução pública.

Uma curiosidade do estudo ficou por conta do destaque de músicas internacionais, que ocuparam as oito primeiras colocações seguidas do ranking produzido com as 20 mais tocadas no Brasil, com a liderança de “Paradise”, de autoria de Brian Eno/A. Martin/Guy Berryman/William Champion.

Nessa lista, as músicas nacionais ocuparam um total de 11 posições e apareceram a partir da nona colocação, com a canção “Na linha do tempo”, de autoria de Marcelo, Mila Alves e Sergio Porto.

Radiodifusão

As emissoras de rádio são um importante veículo para divulgar artistas e o Ecad tem um segmento destinado a elas para garantir que compositores e artistas recebam seus direitos autorais quando suas canções são tocadas nas programações. Para que a instituição remunere a classe artística, as rádios precisam pagar regularmente os valores referentes ao licenciamento musical e enviar suas programações com a indicação de tudo o que foi tocado.

Para fazer a identificação das canções, além de utilizar as planilhas enviadas pelas emissoras, o Ecad utiliza um software exclusivo, denominado Ecadtec CIA Rádio, criado em parceria com a PUC-Rio. O software foi desenvolvido de acordo com as necessidades específicas demandadas pelo sistema brasileiro de gestão coletiva musical para a captação, gravação e identificação automática das músicas executadas por emissoras de rádios brasileiras.

Com esse software, o Ecad analisa uma hora de músicas a cada três minutos com 99% de assertividade na identificação do segmento de rádio. O sistema e a tecnologia utilizados são fundamentais para o trabalho de arrecadação e a distribuição de direitos autorais do Ecad. A distribuição dos valores em direitos autorais é realizada trimestralmente e contempla compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

No Brasil, sempre que houver execução pública de música, as rádios, assim como todos os locais de frequência coletiva, devem pagar direitos autorais, como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98). Devem efetuar esse pagamento as rádios comerciais, educativas, jornalísticas, comunitárias e webrádios, com ou sem fins lucrativos.



Ranking das músicas executadas por emissoras de rádios adimplentes no Brasil nos últimos 10 anos:



1. Paradise (Brian Eno/A. Martin/Guy Berryman/William Champion)

2. Happy (Pharrell)

3. Get lucky (Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem)

4. Someone like you (Adele / Dan Wilson)

5. Set fire to the rain (Adele / Smith Fraser Lance Thorneycroft)

6. Shape of you (Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Kandi L Burruss / Tameka D Cottle)

7. Thinking out loud (Amy Victoria Wadge / Ed Sheeran)

8. When I was your man (Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / R E / Bruno Mars)

9. Na linha do tempo (Marcelo / Mila Alves / Sergio Porto)

10. Flores em vida - citação: boa sorte/good luck (Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata)

11. Céu azul (Chorao / Thiago Castanho)

12. Domingo de manhã (Bruno Caliman)

13. Esse cara sou eu (Roberto Carlos)

14. Fui fiel (Pablo / Magno Santanna / Fabio O'brian / Filipe Escandurras)

15. O sol (Vitor Kley)

16. Just give me a reason (Benjamin Eli Hanna / Jeffrey Bhasker / Pink)

17. Ai se eu te pego (Sharon / Antonio Dyggs / Aline Medeiros Da Fonseca / Duda / Amanda Cruz / Karine Vinagre)

18. Jeito carinhoso (Alle Barbosa)

19. Humilde residência (Luiz Henrique / Malcolm Lima / Tiago Marcelo / Fernando)

20. Maus bocados (Bruno Varajão / Gerson Gabriel / Rafael)

