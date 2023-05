A- A+

REGGAE Dia Nacional do Reggae: Ecad lista as mais ouvidas de Bob Marley no Brasil; veja lista Gênero é comemorado nesta quinta-feira (11), mesma data da morte do artista jamaicano, o maior nome do reggae

"Is The Love" segue como a música mais tocada de Bob Marley, no Brasil, há pelo menos dez anos. O levantamento foi anunciado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) para celebrar o Dia Nacional do Reggae que tem o artista jamaicano o seu maior nome, mesmo 42 anos depois de sua morte - aos 36 anos, em 11 de maio de 1981, vítima de um câncer.



O gênero - nascido na Jamaica na década de 1960 - é celebrado nacionalmente na data - instituída por lei em 2012 - da partida de Bob Marley exatamente para celebrar o cantor e compositor de reggae - difundido por ele ao redor do planeta, em meio a ideias de amor, paz e igualdade social, entre outros conceitos atrelados ao gênero.





No Brasil coube a Gilberto Gil difundir e popularizar o gênero de Bob Marley - contando também com o apoio de outro jamaicano, Jimmy Cliff, com quem Gil subiu em palcos País afora, consolidando o reggae em terras tupiniquins, que desde Caetano Veloso em "Transa", no início da década de 1970, ganhou inserções na faixa "Nine Out Of Ten".

Chico César, Cidade Negra, Natiruts, Chimaruts e Tribo de Jah são alguns dos nomes/bandas que difundem o reggae no Paí, que tem o Maranhão, no Nordeste, a sua "Jamaica Brasileira".

Mais de 630 obras registradas

O Ecad também trouxe à tona o número de obras musicais assinadas por Bob Marley, além das gravações cadastradas em seu banco de dados. Respectivamente, o artista jamaicano tem 639 obras e 1.894 gravações.

"Is The Love", além de liderar o ranking das mais tocadas/ouvidas, alcança também o segundo lugar entre as mais regravadas de sua autoria, empatando com "Three Little Birds". A mais regravada de todas é "I Shot The Sheriff".





Vale destacar que os herdeiros de Bob Marley têm direito de recebimento dos rendimentos por suas composições 70 anos após a sua morte - ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria. É o que determina a lei que trata do direito autoral no Brasil (L. 9.610/98).



As mais tocadas (no Brasil), de Bob Marley



1 - Is The Love

2 - Three Little Birds

3 - Don’t matter

4 - Get up stand up

5 - Could you be loved

6 - I shot the sheriff

7 - Redemption song

8 - Stir it up

9 - Waiting in vain

10 - Buffalo soldier

As mais regravadas, de autoria de Bob Marley



1 - I shot the sheriff

2 - Is The Love e Three little birds

3 - Redemption song

4 - Could you be loved

5 - Jamming

6 - Get up stand up

7 - Waiting in vain

8 - Lively up yourself e Duppy conqueror

9 - Natural mystic

10 - Stir it up

