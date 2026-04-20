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VINIL Dia Nacional do Vinil: busca pela experiência física do formato tem impulsionado novos públicos A reportagem da Folha de Pernambuco conversou com colecionadores, artistas, curadores e lojistas para compreender o fenômeno

No mundo dominado pela praticidade do digital, a necessidade da experiência física tem ganhado força entre aquelas pessoas que sentem o peso dessa saturação tecnológica. A ausência do prazer tátil e sonoro de escutar um disco de vinil, por exemplo, tem sido notada em grande escala até mesmo pelos primeiros nativos digitais, a célebre Geração Z.

A reportagem da Folha de Pernambuco conversou com colecionadores, artistas, curadores e vendedores, neste Dia Nacional do Vinil, celebrado em 20 de abril, para abordar quais particularidades explicam o crescimento e interesse pelo vinil. A celebração acontece desde 1978, homenageando o compositor brasileiro Ataulfo Alves, que faleceu nessa mesma data em 1969.

Deixando claro, os discos de vinil nunca deixaram o mercado fonográfico, mas passaram a dividir o protagonismo entre os consumidores de música. Segundo os dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), em 1999 e 2000, a indústria musical gerava receita exclusivamente com as vendas físicas (vinil, CD e DVD inclusos), predominantes no mercado até 2016.

O cenário da música mundial mudou com a chegada do streaming, que vem superando as vendas físicas desde 2017. Além disso, o formato físico cresce pelo 19° ano consecutivo em vendas nos Estados Unidos, conforme a pesquisa da Recording Industry Association of America (RIAA).

Essa transição provocou transformações no consumo e distribuição de músicas, como as métricas utilizadas pelos artistas, fãs e mídia. Antes prevalecia a certificação de discos de ouro e platina, agora, os números de ouvintes mensais e de reproduções no streaming ganham destaque.

Isso causa episódios como '''Brutal Paraíso'', de Luísa Sonza, ultrapassa 1 milhão de streams em 1 hora'' (Billboard Brasil), sendo que o álbum em questão tem uma hora e sete minutos de duração. No digital, sem interesse (ou com ânsia demasiada) pelo trabalho completo as pessoas pulam as faixas.

No entanto, a clássica frase materna serve aqui: "você não é todo mundo".

A Três Selos Rocinante atua no mercado nacional de vinil, unindo a expertise da curadoria da Três Selos com a precisão técnica da Fábrica Rocinante, uma das maiores fábricas de LP (Long Play) - formato de disco de vinil, da América Latina. A empresa tem um clube de assinatura de lançamentos e relançamentos, com assinantes em todos os estados do Brasil.

O CEO Bruno Vieira, assim como o curador Rafael Cortes, reforçam o valor da experiência analógica nos dias atuais, inclusive como parte da venda dos produtos licenciados de artistas.

''O vinil tem um um lugar muito importante por ser essa manifestação física do trabalho como um todo'', revelou Os Gilsons, que o LP ''Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que Eu Vejo a Escuridão'' foi lançado pela assinatura da Três Selos Rocinante deste mês.

Outra parte importante para o universo do vinil permanecer efervescente no mercado são as lojas físicas e digitais, endereços que permitem a cultura de garimpar discos, ou encontrar raridades, vivas. Quem nunca passou minutos procurando com a ponta dos dedos um álbum, passando um por um, ou até mesmo deslizando as imagens de uma página até encontrar o que procurava.

No relatório anual Pro-Música Brasil, o formato físico gerou R$ 24 milhões no ano passado, impulsionado sobretudo pela venda de vinil. Sem garimpo, os valores ficam em torno de três dígitos, tendo quem pague R$ 6.000 (ou mais). Esse caso foi a venda de “A Viagem das Horas”, de José Mauro, pela loja Ouro de Doido, do pernambucano Juvenil Silva.

O vinil tem sido apreciado também pela Geração Z, nascidos entre meados de 1990 e 2010 são considerados os primeiros nativos digitais, que nasceram com a informação na ponta dos dedos com internet, redes sociais e tecnologia móvel. O relatório Audio Tech Lifestyles da Futuresource Consulting, aponta que 60% dessa geração compram vinil, mesmo que 28% desses compradores não possuam um toca-discos.

O pernambucano Pedro Catolé, de 18 anos, estudante de Publicidade e Propaganda, é um exemplo desse fenômeno. Seu interesse começou quando se mudou de Arcoverde para Recife, aos 15 anos, movido pela curiosidade de saber por qual razão o avô gostava de ouvir o disco.

''Ouvir um disco é um ritual. Você foge assim. Eu gosto de ficar tranquilo ouvindo o vinil, de conversar e ver a letra. Eu adoro ver letras de música. Eu adoro mesmo'', expressou Pedro, valorizando a experiência ímpar do analógico revivida por essa e outras gerações.





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