Streaming "Dia Zero": conheça a nova minissérie da Netflix protagonizada por Robert De Niro Produção estreia nesta quinta-feira (20), com seis episódios

Robert De Niro estrela “Dia Zero”, nova minissérie da Netflix em seis capítulos. A produção, que chega à plataforma de streaming nesta quinta-feira (20), marca a estreia do artista ítalo-americano, um dos maiores atores de sua geração, como protagonista de uma série televisiva.

Em mais de 50 anos de carreira, De Niro sempre foi muito mais afeito às produções para a tela grande. “Dia Zero”, no entanto, tem a envergadura e a qualidade do cinema, contando com o ator também como produtor executivo.

O astro de “Taxi Driver” e “O Poderoso Chefão” interpreta George Mullen, um ex-presidente dos Estados Unidos que é empurrado de volta para os bastidores do centro do poder após um evento sem precedentes.



Na trama, o país é afetado por um ataque cibernético misterioso, que atrapalha serviços essenciais e causa várias mortes. A população recebeu uma mensagem ameaçadora em seus celulares, mas a identidade do autor da invasão é um mistério.

Com sua experiência e popularidade, George é imediatamente convocado pela atual presidente (interpretada de forma oponente por Angela Bassett) para assumir a recém-criada Comissão Dia Zero, com o objetivo de lidar com o problema nacional.

Criada por Eric Newman e Noah Oppenheim, a série escancara empecilhos atuais à democracia, como a circulação de notícias falsas. Em tom sombrio, o thriller segue uma intrincada trama de conspirações políticas rumo às explicações necessárias.

Quanto mais George avança em suas investigações, mais ele aprofunda seus problemas pessoais. De Niro serve com maestria a imagem de um homem firme em seus propósitos e, ao mesmo tempo, atormentado por segredos do passado.

“Dia Zero” é desenvolvida em ritmo frenético, bombardeando o público com novas informações o tempo todo, mas sempre deixando algumas pontas soltas. Lembra, em certa medida, “Homeland”, que não por acaso teve na equipe o nome de Lesli Linka Glatter, diretora da nova série.

O elenco traz ainda nomes como Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Dan Stevens e Bill Camp.

