Diamantes feitos com cinzas de Preta Gil foram distribuídos à família e aos amigos

As cinzas da cantora Preta Gil viraram diamantes, que foram distribuídos para seus familiares e amigos após sua morte, em 20 de julho deste ano. Ela morreu por causa de complicações de um câncer de intestino, e já havia ressaltado seu desejo de ter as cinzas transformadas na pedra preciosa, segundo uma reportagem do Fantástico, publicada nesse domingo (23).

"Quando ela viu a possibilidade de que poderia virar um diamante, ela achou magnífico", explicou Gominho, amigo pessoal da cantora. O material foi enviado para dois laboratórios, um em São Paulo, que utilizou o carbono presente nas cinzas para fazer 12 pedras para seus amigos, e outro em Curitiba, que ficou responsável pelo diamante da família Gil.

A manipulação das cinzas passa pela seleção do carbono, que é transformado em grafite e, através de uma prensa industrial especializada, vira diamante. Os valores variam de acordo com o tamanho, a partir de R$ 3,8 mil na empresa entrevistada pelo Fantástico.

"É igual diamante. Não quebra. A Preta é isso... Ninguém destrói, ninguém quebra. E ela era essa pessoa", concluiu Gominho.

