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TEATRO GUARARAPES "Diana A Princesa do Povo": musical percorre trajetória de 'Lady Di' em apresentação em Olinda Com Mavi Carpin no papel de Diana e direção de Tadeu Aguiar, montagem será apresentada no Teatro Guararapes em 21 de outubro

Para além da pompa dos palácios e dos protocolos da Família Real Britânica, existia uma mulher em Diana Spencer (1961-1997), a 'Lady Di'.



E é sobre esta mulher, suas relações familiares, conflitos e sensiblidade reconhecida pelo povo, que o musical "Diana – A Princesa do Povo” vai se pautar no palco do Teatro Guararapes, em Olinda, no próximo 21 de outubro.

Com Mavi Carpin no papel de Diana e direção de Tadeu Aguiar, a montagem traz o ator Lucas Britto no papel do príncipe Charles, Simone Centurione como rainha Elizabeth e Giselle de Prattes interpretando Camilla Parker Bowles.

Estrutura

Da iluminação a elementos tecnológicos, a estrutura do musical conta com cenário grandioso, incluindo mais de 2 mil pontos de fibra ótica, para dar à montagem atmosferas diversas ao longo do espetáculo.







A produção também se destaca pelos aproximadamente 1,5 quilômetro de tecidos, perfazendo um mais de 250 figurinos, 850 botões, 60 metros de zíper, 15 quilos de pedrarias e mais de 100 pares de sapatos.





Musical será apresentado no Teatro Guararapes no próximo dia 21 de outubro | Crédito: Andy Garcia/Divulgação

Há, ainda, o trabalho de visagismo com 58 perucas - para Diana foram confecionadas quatro perucas naturais feitas fio a fio e submetidas a processos de descoloração para chegar ao tom mais próximo possível dos cabelos da princesa.

Além dos nomes já citados, completam o elenco do musical - realizado pela Estamos Aqui Paroduções - Rosana Penna (Barbara Cartland), Betto Marque (James Hewitt), Duda Carvalho (Sarah Spencer), Fábio Brazile (Paul), Matheus Boa (Andrew Parker Bowles e Andrew Morton) e Rhuan Santos (Colin). A montagem conta ainda com Fabi Figueiredo, Daruã Góes, André Sigom, Nicolle Cavalcante, Bia Bahia, Celso Till, Cris Mont, André Ulo e Lua Soares.

SERVIÇO

Musical “Diana – A Princesa do Povo”

Quando: quarta-feira, 21 de outubro, às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda)

A partir de R$ 25 no Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: @dianaomusicaloficial



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