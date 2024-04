Diária de até R$ 65 mil: conheça o hotel de luxo para onde Luana Piovani viajou no Marrocos

A- A+

Leia também

• Luana Piovani fica descalça e bate sapatos em protesto após audiência com Pedro Scooby

• "Por favor, não me gastem", diz Luana Piovani ao rebater críticas de portugueses

• Proibida de falar sobre Scooby, Luana Piovani acumula multas no valor de R$ 96 mil: 'Não tenho'

A atriz Luana Piovani está passando uma temporada no Marrocos, na África, hospedada mais especificamente no luxuoso La Mamounia.



No país em passeio com uma amiga, Veridiana Bressane, a artista mostra os espaços do interior do hotel, cuja diária pode custar até US$ 13 mil (cerca de R$ 65,5 mil) e que, no ano passado, quando completou 100 anos, foi listado como um dos melhores do mundo, de acordo com a classificação anual World's Hotel 50Best. As duas chegaram na última terça-feira no cobiçado castelo e ganharam presentes logo na entrada.

A viagem, como vem se observando, ocorre em meio aos novos capítulos da briga na Justiça portuguesa com Pedro Scooby, na qual foi proibida de citar o nome do ex-marido publicamente. Luana até tirou um tempo de seu dia para comentar esses episódios, o que não tem ofuscado a experiência no hotel de Marrakech.

Veja imagens do La Mamounia, onde Luana Piovani está hospedada:





Ao chegar no La Mamounia, as duas amigas foram recepcionadas com um prato de tâmaras, fruto muito comum no país e na culinária mediterrânea, no geral. Piovani até brincou com a amiga em razão da palavra “tâmara” em inglês significar “date”, que em tradução para o português também quer dizer “namoro”, “encontro”, etc. Elas também receberam pantufas para usarem no interior do local.

O hotel foi edificado a partir de uma propriedade da realeza (no século XVIII, o então sultão da região presenteou o filho com o terreno onde hoje está situado).

De lá para o século atual, o La Mamounia se transformou em um hotel acostumado a receber celebridades como o inglês Paul McCartney, o diretor de cinema Alfred Hitchcock, o costureiro Yves Saint Laurent e o seu marido Pierre Bergé, Francis Ford Coppola, Elton John, entre outros.

Os hóspedes do castelo tem acesso à piscina, lojas, cinema, spa, academia, além de outros espaços. O La Mamounia conta com 209 quartos e suítes ao todo, sendo seis cômodos exclusivos, que têm funcionários próprios a serviço.

Veja também

música Lula Queiroga e o mergulho poético em "Capibaribum", seu sexto álbum de carreira