FAMOSOS Diárias de R$ 64 mil e surpresas românticas: como foi a lua de mel de Isis Valverde com Marcus Buaiz Após casamento no mês passado, casal aproveitou dias em hotéis de luxo na Itália e passeios por cenários paradisíacos

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão de volta. Depois de passarem cerca de duas semanas em lua de mel em uma viagem pela Itália, os pombinhos — que se casaram no dia 3 de maio — regressaram ao Brasil na quarta-feira (18). Mas não sem antes mostrar mais alguns detalhes da luxuosa passagem por Milão, Veneza e pela região da Sardenha. O casal aproveitou passeios de barco e hospedagens em hotéis de alto padrão na Europa.

“O que levo daqui não cabe em palavras. Não some com o tempo. É eterno”, disse Marcus ao se despedir do país em uma publicação no Instagram. Nos registros que tanto ele quanto Isis compartilharam com os seguidores mostram passagens em lugares paradisíacos.





De acordo com o gshow, o casal ficou alguns dias hospedado no Hotel Cipriani, conhecido pelas acomodações de alto padrão na ilha de Giudecca, em Veneza. Isis e Marcus ficaram em uma das suítes mais exclusivas do local, com diárias que ultrapassam dez mil euros na alta temporada (o equivalente a cerca de R$ 63 mil).

Em outro momento da viagem, a artista e o empresário também se hospedaram no Hotel Romazzino, na Sardenha, à beira do Mar Mediterrâneo. Por lá, as diárias variam de R$ 8 mil a R$ 35,7 mil. Foi nesse hotel que Marcus preparou uma surpresa romântica para sua amada, com pétalas de rosas vermelhas dispostas sobre a cama em formato de coração — cena que o casal compartilhou nas redes sociais.





Isis Valverde e Marcus Buaiz em lua de mel na Itália — Foto: Reprodução/Instagram

Outros registros da lua de mel mostram que Isis e Marcus aproveitaram ao máximo a viagem — de mergulhos nas águas cristalinas de Portofino aos tradicionais passeios de gôndola em Veneza. Eles passaram também por Milão, onde visitaram alguns dos pontos históricos mais conhecidos da cidade.

Na viagem, inclusive, o casal deve ter aproveitado vários dos itens que haviam incluído na lista de presentes de casamento. Entre eles, estavam um voo de helicóptero e um passeio de barco na Sardenha, de R$ 42.040,59 e R$ 32.758,90, respectivamente. A lista também indicava um passeio panorâmico entre Veneza e Milão, no valor de R$ 34.942,83, além de uma passagem aérea para o país, que custava R$ 20.595,20.

