Dias antes da agressão à Ana Hickmann, marido falou sobre a dívida milionária do casal

Quatro dias antes das agressões desferidas por Alexandre Bello Correa, de 52 anos, no último sábado (11) contra a esposa, a apresentadora Ana Hickmann, o empresário desabafou à imprensa sobre a crise financeira enfrentada pelo casal. A empresa Hickmann Serviços Ltda, que pertence aos dois, acusa o Banco do Brasil de cobrar uma dívida de R$ 1,2 milhão, que foi definida como “predatória e gananciosa” por Alexandre.

— Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto. Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas, infelizmente, eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa — disse Correana última quarta-feira (08), em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Além da dívida com o Banco do Brasil, a Hickmann Serviços Ltda também Banco Safra e Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) por dívidas milionárias. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), as ações iniciais movidas contra o casal somam mais de R$ 4 milhões.

Na mesma entrevista, Corrêa tentou defender a mulher sobre notícias que considerou “falsas e enganosas” sobre as dívidas. Ele finalizou a fala tentando mostrar revolta sobre a imagem da apresentadora ter sido afetada perante ao público por conta da crise financeira.

— Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino — finalizou o empresário.

O caso

A apresentadora, de 42 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica no último sábado (11). O caso ocorreu após uma discussão na casa em que ela vive com Correa, em Itú, no interior de São Paulo. Ele chegou a admitir a briga, mas negou "maiores consequências". Hickmann escolheu não pedir medida protetiva contra o marido.

De acordo com Ana, ela estava na cozinha da mansão conversando com o filho, de 10 anos, quando o assunto da conversa teria incomodado Correa. Eles teriam começado a discutir e a criança teria saído assustada do cômodo quando o homem alterou o tom de voz.

A primeira violência sofrida durante a briga, de acordo com o depoimento, teria acontecido quando Alexandre pressionou Ana Hickmann contra a parede da cozinha. Segundo o relato, dois funcionários da casa estavam no cômodo e testemunharam tudo. Em seguida, ele teria ameaçado dar cabeçadas na apresentadora.

Ana ainda afirmou à polícia que conseguiu se desvencilhar de Alexandre e foi em direção à saída da cozinha para buscar o celular. Neste momento, ele teria ido atrás dela, fechando propositalmente a porta de correr no braço esquerdo da apresentadora.

Hickmann narra ainda, no boletim de ocorrência, que conseguiu trancar o marido do lado de fora da cozinha e, só neste momento, se sentiu segura para chamar a polícia. Ele deixou o local antes de os policiais chegarem.

