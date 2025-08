A- A+

Streaming "Dias Perfeitos" divulga trailer e data de estreia no Globoplay; confira A minissérie é adaptação do livro homônimo escrito por Raphael Santos

“Dias Perfeitos”, adaptação do best-seller de Raphael Montes, estreia no Globoplay no dia 14 de agosto. Na última quarta-feira (30), a plataforma de streaming revelou o trailer da série.

A trama acompanha a aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia). Ao conhecer a jovem por acaso, o estudante de medicina Téo (Jaffar Bambirra) se encanta por ela e, diante das suas negativas, decide sequestrá-la acreditando que, com o tempo, terá seu sentimento correspondido.

Mantendo Clarice distante de todos, Téo a leva para uma viagem horripilante pelas belas paisagens do Rio de Janeiro. Também estão no elenco nomes como Débora Bloch, Fabíula Nascimento, Elzio Vieira, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro e Felipe Camargo.

A adaptação do livro foi assinada por Claudia Jouvin, que trabalhou no roteiro ao lado de Dennison Ramalho e Yuri Costa. Com direção geral de Joana Jabace, a minissérie é uma produção da Anonymous Content BR.



*Com informações da assessoria de imprensa.

