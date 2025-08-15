"Dias Perfeitos": adaptação do livro contou com parceria entre Raphael Montes e autora da série
Claudia Jouvin assina o roteiro da obra inspirada no best-seller homônimo, que já está disponível no Globoplay
“Dias Perfeitos”, que estreou no Globoplay na última quinta-feira (14), é mais uma obra de Raphael Montes adaptada para o audiovisual. Baseada no best-seller homônimo, a série traz um novo olhar para o livro, com total aprovação do seu autor.
A trama narra a história de um amor obsessivo. O estudante de medicina solitário Téo (Jaffar Bambirra) conhece, em um churrasco, a aspirante à roteirista Clarice (Julia Dalavia). Após tentativas frustradas de aproximação, ele resolve sequestrá-la e levá-la em uma viagem romântica que só existe na sua cabeça delirante.
Em entrevista coletiva online, a autora Claudia Jouvin contou que achou simbólico o convite para assinar a adaptação, já que sua relação com Raphael Montes começou por causa de “Dias Perfeitos”. “Li o livro há uns dez anos e o convidei para uma série que a gente estava fazendo na Globo. Nos conhecemos, trabalhamos juntos e viramos amigos”, relembrou.
Segundo o escritor, “Dias Perfeitos” teve um peso fundamental para a sua carreira. “Foi o livro que me fez sair do Direito e fez com que várias pessoas do audiovisual, inclusive a Claudia, vissem que eu poderia escrever roteiro”, comentou.
A amizade com o autor foi um facilitador para Claudia propor algumas mudanças em relação à obra original, incluindo alterar o desfecho da trama. A roteirista entregou qual foi sua tática para convencer o amigo. “Chamei ele lá em casa, fiz drinks maravilhosos e perguntei: ‘Vamos mudar esse final?’. Minha preocupação é que eu não poderia fazer isso sozinha, porque é um livro icônico, com milhares de fãs”, revelou.
Raphael, por sua vez, sempre esteve aberto às propostas da amiga. “A Claudia, às vezes, estava mais empenhada em ser fiel ao original do que eu. Tentei me aproximar não como um defensor do livro, mas como alguém que queria contar essa história da melhor maneira”, apontou o escritor.
Na versão literária, a trama é contada pelo ponto de vista de Téo. Propondo uma perspectiva inédita, a série traz também o olhar de Clarice para os acontecimentos. “À medida em que você traz os dois pontos de vista, você consegue, na tela, mostrar que ele enxerga de um jeito e ela de outro. A graça é justamente ter coisas na série que não têm no livro. Gosto quando as experiências são complementares”, analisou Raphael.
Junto a Claudia, Dennison Ramalho e Yuri Costa assinam os roteiros. Com direção de Joana Jabace e produção da Anonymous Content BR, a série traz ainda no elenco nomes como Debora Bloch, Fabíula Nascimento, Elzio Vieira, Julianna Gerais, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Felipe Camargo, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro.