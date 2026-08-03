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MONÓLOGO "Diatribe de Amor", de Gabriel García Márquez, será apresentado na Caixa Cultural Recife Montagem, única peça escrita pelo colombiano, será apresentada entre os dias 13 e 15 de agosto

Apesar de monólogo, dois atores estarão em cena. Um deles, contudo, revela um marido inerte. Na contramão da letargia está Graciela Jaraiz de la Vera compartilhando passagens, em meio a ressentimentos, segredos e reflexões, acerca dos 25 anos de seu relacionamento.



Assim se faz "Diatribe de Amor", única peça teatral escrita por Gabriel García Márquez (1927-2014), apresentada no palco da Caixa Cultural Recife entre os próximos dias 13 e 15 de agosto com a atriz Juliana Zancanaro como protagonista da narrativa.



A montagem no Recife leva ao palco o ator 'da terra' Mabson Alexandre. Em cada cidade em que é apresentada, aliás, a personagem Graciela tem um 'marido diferente' - uma curiosidade do espetáculo que é dirigido por André Aires.









Juliana, a propósito, é nascida na capital pernambucana.



"Sou candanga, nascida no Recife, muito ligada e orgulhosa da cultura daqui. Feliz da vida de apresentar nesse espaço lindo em pleno Marco Zero", exalta a atriz que vive em Brasília (DF) e estará disponível junto ao diretor para um bate-papo com o píblico após as apresentações.

A Peça

Entre maquiagem e escolha do vestido, Graciela Jaraiz de la Vera está nos preparativos de suas bodas de prada, e de forma bem peculiar.



Ao público serão revelados segredos e percepções que marcaram o casal e, a festa, a mais importante de todas: é a última! Marido e mulher, ao que parece, não vivem mais uma relação amorosa.

Os escritos para o teatro de Gabriel García Márquez tiveram tradução do espanhol pelo pesquisador e doutor em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília (UNB), André Aires, que dirige o espetáculo.



As primeiras apresentações ocorreram como parte da defesa de seu Doutora, em 2016.



SERVIÇO

"Diatribe do Amor", de Gabriel García Marquez

Por Juliana Zancanaro, como Graciela Jaraiz de la Vera

Quando: de quinta-feira, 13 a sábado, 15 de agosto, às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla (disponíveis a partir desta sexta, 7 de agosto)

Informações: @zancanaroju // @taofilmes // @caixaculturalrecife

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