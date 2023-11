DiCaprio agradece Sharon Stone por pagar seu salário em filme de 1995

A- A+

Leonardo DiCaprio nunca cansou de agradecer Sharon Stone por ela ter pago o salário do ator no filme "Rápida e mortal", de 1995. O astro revelou ao E! Notícias que atriz decidiu bancá-lo depois que o estúdio se recusou a escalá-lo no longa dirigido por Sam Raimi, que tinha Stone como protagonista.

Segundo o relato do ator, Stone não abriu mão de atuar ao lado de DiCaprio e Russel Crowe, então duas estrelas em ascensão.

- Ela disse: ‘Esses são os dois atores com quem quero trabalhar - contou DiCaprio. - É incrível. Ela tem sido uma grande defensora do cinema e deu oportunidades a outros atores, então estou muito grato.

Em suas memórias de 2021, “The Beauty of Living Twice”, Stone revelou que pagou ela mesma o salário de DiCaprio depois que o estúdio TriStar Pictures se recusou a escalá-lo.

“Esse garoto chamado Leonardo DiCaprio foi o único que acertou em cheio no teste”, escreveu Stone, acrescentando que fez o teste com vários atores adolescentes para o papel de The Kid. “Na minha opinião, ele foi o único que entrou e chorou, implorando ao pai que o amasse enquanto ele morria no local.”

- Já agradeci a ela muitas vezes - disse Di Caprio na entrevista. - Não sei se enviei a ela um presente físico de agradecimento, mas não posso agradecê-la o suficiente.

