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FAMOSOS Dick Van Dyke, astro de "Mary Poppins", exibe força e desafia a gravidade aos 100 anos O ator chamou a atenção dos fãs, que reagiram com admiração à força e à agilidade demonstradas pelo artista

Aos 100 anos, Dick Van Dyke mostrou que ainda mantém a disposição para se exercitar. O ator de "Mary Poppins" compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece treinando de ponta cabeça.

O exercício em questão foi praticado em uma máquina de inversão, equipamento que permite deixar o corpo inclinado para trás. Na gravação, o ator deita no aparelho, apoia os braços atrás da cabeça e mantém as pernas erguidas pelo aparelho.

A cena chamou a atenção dos fãs, que reagiram com admiração à força e à agilidade demonstradas pelo artista. "Odeio como ele é mais atlético do que eu", brincou um seguidor. "Minhas costas estão com inveja disto agora", escreveu outro. "Não consigo acreditar que ele tem 100 anos", declarou um terceiro.

O ator completou seu centenário em dezembro. Seu papel mais famoso é o limpador de chaminés Bert em Mary Poppins (1964), onde combinou atuação, canto e dança. Além disso, seu trabalho na série de televisão The Dick Van Dyke Show estabeleceu novos padrões para sitcoms.

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