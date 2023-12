A- A+

CONDENAÇÃO Diego Alemão faz acordo com o MP por caso de posse ilegal de arma e pagará R$ 10 mil ao Inca Ex-BBB foi preso com uma arma dentro de um táxi no Leblon em setembro. Acordo ainda depende da homologação da Justiça

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, conhecido como Diego Alemão, de 42 anos, preso por posse ilegal de arma em setembro, realizou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e aceitou pagar uma multa no valor de R$ 10 mil para encerrar o processo na Justiça. Segundo o G1, o dinheiro será destinado ao Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O acordo, previsto para crimes de menor potencial ofensivo, dá a possibilidade de reparar o dano causado mediante pagamento de bem ou tributos. Caso descumpra a medida, aceita pela Justiça no dia 27 de novembro, Diego voltará a ser processado. Sem inadimplência, a Justiça marcará uma audiência de homologação do acordo.

O ex-BBB está em tratamento em uma clínica de reabilitação na Califórnia desde o início de outubro. Antes, ele havia sido transferido para uma clínica psiquiátrica.

“Com autorização médica, decidimos dar início a tratamento específico de desintoxicação nos Estados Unidos, conhecido mundialmente por ter as melhores clínicas de reabilitação. Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho”, afirmou o advogado na época.

Relembre o caso

A Polícia Militar informou que uma equipe do 23º BPM (Leblon) foi acionada para checar a presença de um homem armado na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados que o suspeito havia entrado em um táxi, seguindo para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Os PMs pediram reforços e conseguiram interceptar o veículo já na Avenida Delfim Moreira. Alemão estava no banco traseiro. Ele foi revistado, e os agentes encontraram o revólver 32 e com duas munições no tambor. Outras seis balas, do mesmo calibre, estavam na cartucheira do coldre.

O ex-BBB inicialmente negou que a arma fosse sua e também do taxista. Já o taxista contou aos PMs que viu o momento em que Alemão entrou no carro com o revólver. O ex-BBB foi, então, encaminhado para a delegacia. Ele pagou uma fiança de R$ 4 mil e foi liberado.

