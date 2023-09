Diego Alemão pegou arma após moradores jogarem água nele: "Estava transtornado", disse taxista

A- A+

Em depoimento à polícia, taxista revelou que o ex-BBB Diego Alemão pegou a arma e ameaçou moradores de Ipanema, na Zona Sul do Rio, após eles lhe jogaram água.



O homem foi abordado por Alemão por volta de 1h10 da madrugada de terça-feira, na Rua Gomes Carneiro, "visivelmente transtornado". O ex-BBB foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, depois que o carro foi parado pela polícia no Leblon, também na Zona Sul. Ele pagou uma fiança de R$ 4 mil e foi liberado.

Segundo o taxista, Alemão andava pela rua brigando com algumas pessoas, falando alto e com uma arma de fogo na mão. Ele o teria pedido para ser levado para a Barra da Tijuca, trajeto que só foi iniciado após o ex-BBB se acalmar. Mas circularam pouco. Cerca de 3km depois, nove minutos de carro, na Av. Delfim Moreira, no Leblon, foram parados por policiais militares, que encontraram a arma e munições de Alemão.

A prisão

Segundo os policiais, Alemão dizia que daria tiros em uma esquina de Ipanema. Após as ameaças, ele pegou um táxi e foi preso no bairro vizinho. Inicialmente, ele negou que a arma fosse sua e também do taxista. O ex-BBB foi liberado e deixou a 12ª DP (Copacabana) por volta das 9h.



O taxista contou aos PMs que viu o momento em que Alemão entrou no carro com o revólver. Ainda conforme o motorista, na região onde Diego entrou no carro há câmeras que podem tê-lo flagrado apontando a arma em várias direções.

O caso agora será encaminhado à Justiça e ficará a cargo do poder judiciário. Novas diligências podem ser feitas pela Polícia Civil do Rio caso o juiz responsável pelo processo peça.

