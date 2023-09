A- A+

CELEBRIDADES Diego Alemão, que saiu do BBB7 com prêmio de R$ 1 milhão, acumula dívidas de mais de R$ 12 mil Ex-BBB, que disse ter triplicado o valor que ganhou no programa, está devendo a banco, cartão de crédito e até mesmo a uma empresa de passe para pedágio

O campeão do “BBB 7”, Diego Alemão, um dos mais badalados ex-participantes do programa, levou o para casa o prêmio de R$ 1 milhão na época, ao vencer o Big Brother com aprovação de mais de 90% do público.



Quinze anos depois, ao participar do “The noite”, atração comandada por Danilo Gentili, que vai ao ar no SBT, revelou ter triplicado a fortuna. Isso não o impede de acumular uma dívida de mais de R$ 12 mil com banco, cartão de crédito e até mesmo com uma empresa de passe para pedágio.

O ex-Big Brother voltou ao noticiário nesta terça feira, por ter sido preso em flagrante na madrugada por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava na Avenida Visconde de Pirajá, no Leblon, Zona Sul do Rio, quando foi flagrado por policiais militares que realizavam o patrulhamento da região. Segundo os agentes, Diego dizia que faria disparos na rua. Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 4 mil. Diego foi liberado por volta de 9h.

Ao sair da 12ª DP (Copacabana), por volta das 9h, o ex-BBB disse aos jornalistas que carrega uma “arma não municiada” devido à falta de segurança no município. Diego Alemão disse ainda que usa a arma para se "defender. Eu sou pouco ameaçado, pouco extorquido", afirmou.

— Venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada, que estava debaixo do carro. Há muitos anos, registrada.

