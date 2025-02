A- A+

BBB 25 Diego Hypólito conta, no BBB 25, que treinador orientou mãe a agredi-lo para que ele não fosse gay Ginasta também revelou que chegou a perder patrocínios por ser homossexual

Diego Hypólito falou no BBB 25 sobre os desafios que precisou enfrentar na carreira por conta de sua orientação sexual. Nesta terça-feira (4), o ginasta contou que chegou a sofrer prejuízo financeiro por ser homossexual.

“Eu perdi meus patrocínios. Eu tinha acabado de ser campeão do mundo. Em 2005, depois do meu título mundial, um repórter perguntou: 'Você é gay?”, relembrou o atleta em conversa com Guilherme e Mateus.

“Hoje em dia, não. Mas, em 2005, não adianta falar 'não perdia'. Perdia [patrocínios], sim! As pessoas tinham preconceitos. Hoje em dia, o mundo está muito mais propício para as pessoas se conhecerem, entenderem e, principalmente, respeitarem”, comentou.



Hypólito ainda revelou que, quando era criança, sua mãe foi orientada por um treinador a agredi-lo. A ideia seria garantir que ele fosse hétero por meio de violência.

“Meu treinador, quando eu tinha 10 anos de idade, chamou a minha mãe para conversar e falou que, se ela não me educasse na pancada, eu ia ser gay. Eu tinha 10 anos de idade”, disse.

