Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
novela

Diego Martins investe no papel ético de Esteban de "Coração Acelerado"

Jovem ator interpreta Esteban Serran, um personal stylist de influenciadora

Reportar Erro
Diego Martins vive Esteban Serrano em folhetim da GloboDiego Martins vive Esteban Serrano em folhetim da Globo - Foto: TV Press/Divulgação

Leia também

• Cartaz internacional do filme "Pipa" é divulgado; saiba mais sobre o roteiro

• Carnaval do Recife: Wilma Lessa oferece atendimento a mulheres vítimas de violência 24 horas por dia

Esteban Serran funciona como uma espécie de freio emocional dentro de um universo movido a ego, exposição e urgência em “Coração Acelerado”. Personal stylist da influenciadora Naiane Sampaio Amaral, o personagem interpretado por Diego Martins na novela das 19h da Globo ocupa um lugar de destaque no clã dos Amaral: o de quem enxerga além da pose e tenta sustentar uma convivência possível, sem abdicar da própria integridade.

“Esteban é um cara muito trabalhador, sonhador e correto”, define o ator, ao explicar porquê o estilista quase sempre se torna o primeiro a reagir, de fato, aos excessos do cotidiano da patricinha.

A relação com Naiane é construída nesse atrito constante entre a amizade e o limite. Diego aponta que o Esteban não é apenas mais um integrante do staff: o rapaz é alguém que tenta reposicionar a jovem quando ela ultrapassa a linha do aceitável.

“Acho que ele fica tentando puxar a Naiane de volta para a terra”, brinca. O conflito, no entanto, não elimina a lealdade. “Ele ama muito essa garota”, completa, ao traduzir a ambiguidade que dá profundidade à dinâmica da dupla.

Intimidade
Esse jogo ganha outra dimensão quando Laurinha entra como elo de equilíbrio e intimidade, formando com Esteban e Naiane um núcleo em que afeto e caos parecem caminhar juntos. Para Diego, a sensação de proximidade não nasce apenas do texto: foi criada nos bastidores e virou um recurso narrativo visível.

“Os três passam uma intimidade que a gente também estabeleceu fora das gravações e que se reflete em cena. Isso faz muita diferença”, observa, valorizando um entrosamento que sustenta o trio mesmo quando a convivência descamba para o exagero.

Naiane, então, se destaca por um tipo específico de magnetismo que provoca repulsa, mas também identificação. Diego chama atenção para o carisma da personagem, capaz de tornar a experiência do público mais contraditória do que o rótulo de vilã costuma permitir.

“É muito doido, porque a Naiane está nesse lugar de vilã e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito carismática. Ela é esse tipo de vilã que não tem como a gente não gostar”, avalia.

E vai além ao descrever a reação quase involuntária que a personagem desperta. “Ela faz a gente pensar: “meu Deus, não acredito que vou torcer por essa peste, que gosto dela”, diz, aos risos.

A instabilidade de tons faz o trio funcionar como uma espécie de núcleo curinga, capaz de transitar entre a comédia e a crueldade social. Ou seja, uma espécie de laboratório de registros dentro de “Coração Acelerado”.

“Existe uma paixão entre aqueles três. Às vezes, são trapalhões; em outras, são uns amores; mas também podem virar as meninas malvadas”, enumera.

SERVIÇO
“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter