Diego Martins investe no papel ético de Esteban de "Coração Acelerado"

A- A+

Leia também

• Cartaz internacional do filme "Pipa" é divulgado; saiba mais sobre o roteiro

• Carnaval do Recife: Wilma Lessa oferece atendimento a mulheres vítimas de violência 24 horas por dia

Esteban Serran funciona como uma espécie de freio emocional dentro de um universo movido a ego, exposição e urgência em “Coração Acelerado”. Personal stylist da influenciadora Naiane Sampaio Amaral, o personagem interpretado por Diego Martins na novela das 19h da Globo ocupa um lugar de destaque no clã dos Amaral: o de quem enxerga além da pose e tenta sustentar uma convivência possível, sem abdicar da própria integridade.



“Esteban é um cara muito trabalhador, sonhador e correto”, define o ator, ao explicar porquê o estilista quase sempre se torna o primeiro a reagir, de fato, aos excessos do cotidiano da patricinha.



A relação com Naiane é construída nesse atrito constante entre a amizade e o limite. Diego aponta que o Esteban não é apenas mais um integrante do staff: o rapaz é alguém que tenta reposicionar a jovem quando ela ultrapassa a linha do aceitável.



“Acho que ele fica tentando puxar a Naiane de volta para a terra”, brinca. O conflito, no entanto, não elimina a lealdade. “Ele ama muito essa garota”, completa, ao traduzir a ambiguidade que dá profundidade à dinâmica da dupla.



Intimidade

Esse jogo ganha outra dimensão quando Laurinha entra como elo de equilíbrio e intimidade, formando com Esteban e Naiane um núcleo em que afeto e caos parecem caminhar juntos. Para Diego, a sensação de proximidade não nasce apenas do texto: foi criada nos bastidores e virou um recurso narrativo visível.



“Os três passam uma intimidade que a gente também estabeleceu fora das gravações e que se reflete em cena. Isso faz muita diferença”, observa, valorizando um entrosamento que sustenta o trio mesmo quando a convivência descamba para o exagero.



Naiane, então, se destaca por um tipo específico de magnetismo que provoca repulsa, mas também identificação. Diego chama atenção para o carisma da personagem, capaz de tornar a experiência do público mais contraditória do que o rótulo de vilã costuma permitir.



“É muito doido, porque a Naiane está nesse lugar de vilã e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito carismática. Ela é esse tipo de vilã que não tem como a gente não gostar”, avalia.



E vai além ao descrever a reação quase involuntária que a personagem desperta. “Ela faz a gente pensar: “meu Deus, não acredito que vou torcer por essa peste, que gosto dela”, diz, aos risos.



A instabilidade de tons faz o trio funcionar como uma espécie de núcleo curinga, capaz de transitar entre a comédia e a crueldade social. Ou seja, uma espécie de laboratório de registros dentro de “Coração Acelerado”.



“Existe uma paixão entre aqueles três. Às vezes, são trapalhões; em outras, são uns amores; mas também podem virar as meninas malvadas”, enumera.

SERVIÇO

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

Veja também