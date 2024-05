Dieta cetogênica e boxe: conheça os 5 hábitos de Halle Berry para manter o corpo forte aos 57 anos

A- A+

A atriz Halle Berry, mais conhecida por interpretar o papel de Mulher Gato, no filme homônimo de 2004, continua chamando a atenção pelo seu corpo malhado aos 57 anos. De acordo com seu personal trainer, Peter Lee Thomas, é possível ter resultados parecidos com os de Halle.

Confira os cinco pilares mais importantes da rotina da atriz para se manter em forma e saudável, segundo Peter:

Boxe

O exercício físico de escolha da atriz é o boxe. Ela compartilhou no Instagram que inclui ambos o boxe propriamente dito e o shadow boxe na sua rotina.

“O boxe ainda é considerado um dos melhores treinos de corpo inteiro. Você vai esculpir cada músculo e queimar as principais calorias e gordura. Ele diminui drasticamente os níveis de estresse, desenvolve a coordenação mão-olho e aumenta a confiança e a disciplina. E o mais importante: você nunca vai parar de aprender”, escreveu a atriz em outra publicação.

Pranchas

Ao invés das conhecidas abdominais, a atriz investe seu esforço na prancha, em que se apoia todo o peso nos dois cotovelos e nos dedos dos pés.

Dieta cetogênica

A dieta cetogênica é uma das mais restritivas dietas low carb, ou seja, com baixa ingestão de carboidratos. O plano nutricional permite apenas o consumo de 20% de carboidratos na alimentação diária. Os 80% restantes ficam para as proteínas e as gorduras boas.





Mas, para além de manter o visual, m entrevista ao jornal EXTRA, Halle contou que prioriza uma vida equilibrada porque tem diabetes.

— Eu tenho diabetes. Recebi o diagnóstico aos 19 anos. Na hora, fiquei apavorada. Mas hoje penso que foi uma bênção. Justamente por causa da doença, tenho hoje uma vida muito mais saudável do que levava quando era novinha. Sigo uma dieta balanceada, faço exercícios. E acho que minha pele e meu corpo refletem bem os cuidados que eu tenho com a minha saúde — afirma.

Autocuidado

Manter a pele e os cabelos bem cuidados contribui para a saúde mental e bem estar. Por isso, Halle escolheu os domingos para tirar um tempo de autocuidado e focar em si mesma.

Vinho

As escolhas saudáveis não fazem com que ela abra mão de pelo menos uma taça de vinho por semana, como compartilhou anteriormente no Instagram.

“Eu realmente não tenho mais uma queda por doces. Porém, gosto de apreciar uma taça de vinho tinto antes ou após o jantar”, escreveu em uma das publicações.

