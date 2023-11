Diferença de idade entre Ana Hickmann e Alexandre Correa já rendeu crise no casamento; veja o vídeo

A- A+

Casada há 25 anos, a apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, revelou que, no início do relacionamento com o empresário Alexandre Correa, de 51 — contra quem prestou queixa por agressão no sábado (11), — a diferença de idade gerou tensões entre os dois. Eles se conheceram em um clube noturno em São Paulo, quando ela tinha 15 anos, e se casaram em 1998, pouco antes de ela completar 17 anos.

Em um vídeo postado em seu canal do YouTube em novembro do ano passado, no qual Ana Hickmann recebeu um grupo de fãs para fazerem perguntas sobre qualquer assunto, a apresentadora falou sobre "o momento mais difícil de seu casamento".

"Quando nos conhecemos, éramos muito jovens, pensávamos de um jeito. Fomos amadurecendo e cada um foi moldando a sua personalidade. Eu era muito insegura em relação às coisas que eu sentia e à forma como eu me impunha na vida. E ele, pelo fato de ter dez anos a mais, achava que só ele podia ter a razão, por ter mais experiência. Um dia eu falei: "pera aí, calma. Todo mundo aprende, e eu comecei minha vida muito cedo". Aí foi quando a gente começou a brigar mais. Por cada um tentar colocar o seu lado da moeda e, às vezes, não saber ouvir o outro lado. Um sem paciência, e o outro pavio curto", afirmou a apresentadora, que concluiu: "o que posso falar desses anos todos de casamento é que vale a pena".

Entenda o caso

No sábado (11), após um desentendimento, Ana prestou queixa no Distrito Policial de Itu, no interior de São Paulo, cidade onde reside, alegando ter sido agredida. Ela relatou que estava na cozinha da sua casa, junto com o marido, o filho e funcionários, quando começou uma discussão entre os dois. Na sequência, Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas.

A apresentadora então teria conseguido afastar Alexandre, de 51 anos. Mas, ao tentar pegar o celular em uma área externa da casa, ele teria fechado uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo dela. Ana ainda assim ligou para a Polícia Militar, que foi até a casa, mas Alexandre já tinha saído do local.

Em nota, a apresentadora confirmou que houve um desentendimento entre ela e o marido, afirmando que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física". Já o empresário publicou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais sobre a acusação de agressão, pedindo desculpas à família e alegando que se trata de um caso isolado, "que não gerou maiores consequências".

Assista a entrevista:

Veja também

Caso Ana Hickmann Apresentadora Ana Hickmann apaga fotos com o marido, Alexandre Correa, das redes sociais