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FAMOSOS "Difícil lidar com o espelho quando se é agredida", diz Luana Piovani Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast "Conversa vai, conversa vem", atriz diz que "cortou o mato" na questão da violência contra a mulher e conta o que sentiu diante da tentativa de carreira política de seu agressor

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast do Globo ' Conversa vai, conversa vem' (no ar no Youtube e no Spotify ), Luana Piovani contou o que sentiu diante do anúncio da pré-candidatura do ex Dado Dolabella a deputado federal, que acabou não indo para frente. Ela também lembrou como foi difícil lidar internamente com a agressão que sofreu do ator, em 2008. A atriz afirmou ainda que "cortou o mato" na questão da violência contra a mulher. Leia trecho abaixo:

Disse que o que mais doeu quando foi agredida por Dado Dolabella foi o julgamento e o zero apoio da sociedade. O que foi fundamental para que tratamento às vítimas de violência doméstica mudasse tanto?

As primeiras se foderem como eu, né? Porque sempre existe alguém que vai cortando o mato. Facilitei pra todo mundo. Alguém precisava fazer isso, né? Porque eu fui saber, depois de ser agredida, que tinham outras quatro que já tinham sido. Se alguém tivesse feito o serviço de cortar o mato pode ser que eu não tivesse entrado naquela estrada...

Mas, hoje, falamos do assunto e entendemos que existem milhões de tipos de violência. Antes, achávamos que falar pra mudar a roupa e tirar o batom vermelho não era violência, que o cara era só meio prego. Hoje, olhamos para trás e vemos quantos relacionamentos tóxicos tivemos.

É muito difícil lidar com o espelho quando se é agredida. Uma vez que consegue passar por esse primeiro trauma, hoje tem a 'delegacia de mulher' o tempo todo nas redes sociais. Não só campanhas de conscientização, mas influenciadoras que estão nas redes falando "não aceite, denuncie". A vizinha pode denunciar independente de ser sua amiga. Todo mundo já entendeu que é obrigação. Tudo isso amplia a possibilidade de não se estar sozinha após passar por essa violência.

Sentiu revolta quando Dado Dolabella anunciou a pré-candidatura a deputado federal?

Ai, gente foi engraçado. Os vídeos dele são engraçados. Olho e falo "Deus do céu, Perdoai-vos, pai, eles não sabem o que dizer". Ele tá cumprindo o papel dele de mentiroso, imbecil, mau caráter, cafajeste... Fico chocada. Revoltada eu fico porque ele ganhou "A Fazenda". Mulheres escreveram: "Vem bater em mim". Isso é chocante!

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