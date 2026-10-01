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CINEMA "Digger": filme com Tom Cruise chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (1º) Com direção do premiado Alejandro Alejandro G. Iñárritu, longa é um sátira apocalíptica sobre apatia com a crise climática mundial

Filme com Tom Cruise só pode se tratar de um enredo de ação padrão, certo? Errado. Dessa vez, o galã conhecido pelos seus papéis em “Missão Impossível” e “Top Gun" revela novos traços em “Digger”, que chega oficialmente aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (1º).

O trailer da sátira política do diretor premiado de “O Regresso”, Alejandro González Iñárritu, desvela um personagem sem o habitual tanquinho que Cruise exibe aos 64 anos, dando lugar a uma barriga saliente e calvície crônica. Tom interpreta um milionário, magnata mesquinho do petróleo, que se tornou o homem mais poderoso do mundo, mas cometeu um grave erro que pode provocar o fim do mundo.

Ignorando alertas e protocolos de segurança, Digger encara uma palavra que poucos homens como ele conhecem até conhecê-las: consequência. Uma de suas plataformas de exploração na Groenlândia explode. O acidente faz com que uma geleira colossal se desprenda e flutue em direção à Europa.

O milionário texano cai na real e vai atrás de uma solução para evitar uma catástrofe de proporções apocalípticas para se tornar salvador do mundo de um problema que, pasmem, ele mesmo criou.

Oscar?Oscar?

O ator, que passou por extensas e complexas sessões de maquiagem de até seis horas, usando próteses, dentes falsos e perucas para adotar um visual envelhecido e irreconhecível, considerou o papel do Digger Rockwell o trabalho de interpretação mais desafiador de sua carreira.



Aos 64 anos, Cruise corre atrás da estatueta do Oscar e faz uma retrospectiva dos seus 46 anos de carreira para divulgar o novo filme.

"Nos últimos 46 anos, tive o privilégio de trabalhar ao lado de inúmeros artistas e equipes talentosas para criar esses personagens, histórias e filmes para todos vocês. Estou ansioso para ver você no cinema em 'Digger'", escreveu nas redes sociais.

Além de Tom Cruise e John Goodman (“O Grande Lebowski”), o filme conta com Riz Ahmed (“Som do Metal”), como um cientista que alerta sobre o perigo, e Sandra Hüller (“Anatomia do Caos”), como a sócia e meia-irmã de Digger.

Viver para criar

Para os amantes de cinema, a obra por si só já vale ser assistida por ser um filme do cineasta mexicano Iñárritu.



O diretor é também responsável pelos dramas que apertam e aceleram o coração - tudo ao mesmo tempo, como o vencedor de quatro categorias do Oscar “A Inesperada Virtude da Ignorância” (2014), “Amores Brutos” (2000), “Babel” (2006) e o vencedor de três prêmios no Oscar, “O Regresso” (2015).

Foi durante as gravações de “O Regresso” que a sementinha para “Digger" foi plantada. Com um cenário de neve e gelo - Patagônia Argentina e o norte do Canadá - o diretor experienciou de perto as mudanças climáticas.

Mas, para ele, o pior foi se deparar com tamanha soberba e apatia dos empresários petroleiros diante das consequências do degelo que eram oportunas para o lucro.

"Veio daí a possibilidade de criar um personagem que insiste em não enxergar essa realidade e luta pela ideia de que todos os demais são loucos em não ver o que ele vê", comentou Alejandro González Iñárritu.

Mas será que um elenco de peso e um bom nome na direção sustentam um filme?

Nichado?

Colocar no mundo uma trama hollywoodiana já carrega por si só grandes e padronizadas expectativas, "Digger" fugiu do habitual e tem, literalmente, dividido opiniões. De acordo com a plataforma de crítica especializada, Rotten Tomatoes, o filme ganhou 51% de aprovação desde a sua pré-estreia na última quarta-feira (30).

Nas redes sociais é possível encontrar comentários que apontam a trama como confusa ou simplesmente decepcionante. “A nova missão impossível de Tom Cruise: ganhar um Oscar com um filme ruim”, disse um internauta.

Para a revista Variety o verdadeiro problema é que “Digger" não é engraçado. É ousado, provocativo, aventureiro e bizarro de uma forma descontraída e original”, canetou.

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