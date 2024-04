A- A+

celebridades Dilsilnho lamenta morte de seu cão Diego: ''Me tirou da solidão'' O cantor ficou fora de casa durante dez dias e não conseguiu estar presente no momento

O cantor Dilsinho lamentou a morte do seu cachorro, Diego, nas redes sociais. O bulldog francês tinha sete anos.

"Estava esperando chegar em casa pra falar sobre, logo na semana que fiquei dez dias fora, não consegui estar presente em um momento tão difícil pra mim e pra minha família. Fingi que não aconteceu, que não é real, que meu filhão vai estar me esperando para jantar comigo na madruga", escreveu o cantor.

"Eu não entendia muito sobre amor aos animais até o Diego me curar, me ajudar a construir a minha vida, e quem me conhece de verdade sabe do que eu tô falando. Ele me tirou da solidão", continuou. "Entendi sobre vários questionamentos que eu tinha sobre mim, ele uniu a minha família em diversas situações e eu nunca vou esquecer disso."

Dilsinho é casado com Beatriz Ferraz, veterinária, com quem tem a filha Bella e o enteado Rômulo. No texto, ele conta que os familiares "estavam com [Diego] todos os dias durante esses quase sete anos, e ele precisava descansar".

"A gente não entende, sofre, chora, mas Deus achou melhor assim "

"Esse amor quase que inexplicável pra algumas pessoas vai continuar aqui pra sempre no coração da gente", continuou. Obrigado, por tudo e me desculpa por estar longe e não conseguir me despedir. Te amo, meu filho", concluiu.

