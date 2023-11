Dimitria lança single "Irreal" e anuncia o seu primeiro EP

A- A+

A cantora, compositora e multi-instrumentista Dimitria lança nas plataformas digitaos, na próxima quinta-feira (9), seu primeiro single "Irreal", cartão de visitas do seu primeiro EP solo, via Selo Zelo. A faixa, que traz como tema a quebra da idealização de um possível amor, marca a estreia da nova fase da artista embalada por uma estética que vai do indie ao rock alternativo.

Assim como as demais faixas que compõem esse novo trabalho, o single "Irreal" também é fruto das vivências e anseios de Dimitria. A artista utiliza a música como uma forma de expressar seu olhar sobre questões existenciais e sentimentais, dentro de uma narrativa que reflete sua visão artística, mesclando elementos do rock alternativo, indie e pop.

"Nesse trabalho eu busco oferecer um som que transcende fronteiras e gêneros, criando um espaço onde a autenticidade e a paixão se unem. Com isso eu pretendo cativar novos ouvintes e solidificar meu lugar no cenário musical independente", contou.

O single

"Irreal" tem a produção musical assinada pela própria artista em parceria com Guilherme Assis (indicado ao Grammy), traz um instrumental composto por guitarras marcantes e distorcidas, bateria frenética e outros elementos que constroem uma aura melancólica que explode no refrão. A canção é uma porta de entrada fiel ao que o público deve esperar do EP “Anseio”.

Sobre a artista

Dimitria tem 27 anos, natural de Paulo Afonso - BA e reside em Recife - PE. É cantora, compositora e multi-instrumentista. Desde a sua infância, desenvolveu suas habilidades musicais de forma autodidata, com influências que vão desde a MPB ao rock alternativo.



É também vocalista e compositora da banda de rock recifense “Surt”, que possui dois EPs lançados. A artista se prepara para lançar seu primeiro trabalho solo, o EP intitulado “Anseio”, que possui 4 faixas que foram gravadas e produzidas juntamente com Guilherme Assis (Zelo Estúdio).

Ficha Técnica

"Irreal"

Composição: Dimitria Lins



Músicos:

Dimitria Lins - Bateria, Guitarra e Voz

Guilherme Assis - Percussão, Baixo, Bass Synth, Guitarra e Sintetizador

Produção Musical: Guilherme Assis e Dimitria Lins

Mixagem: Tiago Abrahão

Masterização: Tiago Abrahão

Gravado em 2023 em:

Zelo Estúdio - Recife (PE, Brasil)

Redes Sociais: @dimitrialins

Assessoria de Imprensa: Rebeca Gouveia

Selo: Zelo

Distribuição: Altafonte

