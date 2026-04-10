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BBB 26 Dinâmica do Anjo faz Milena reencontrar a mãe dentro da casa do BBB 26; veja o momento A recreadora mineira venceu a 13ª Prova do Anjo na tarde desta sexta (10)

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Nesta sexta-feira (10), o BBB 26 foi marcado por um reencontro emocionante entre mãe e filha. Depois de ter ganhado a 13ª Prova do Anjo, Milena recebeu a oportunidade de ter um contato físico com a sua mãe, Neide, após quase 90 dias de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

O momento comoveu também os participantes do reality que assistiram ao reencontro dentro da casa através do telão na sala. "Imagina o coração dessa mãe, gente", expôs Ana Paula. Bastante emocionada, Neide não conteve as lágrimas após o tempo com a filha encerrar. Durante a dinâmica Milena aparentava estar mais tranquila, inclusive aproveitou a situação para expressar a saudade e o amor que sente pela mãe.

Veja o momento do encontro:



Como foi a Prova do Anjo

Na 13ª Prova do Anjo, os participantes tinham um minuto para identificar e descrever um objeto escolhido pela família de cada um, com objetivo de “dar aquela energia extra para a reta final do BBB 26", conforme anunciou Tadeu. Esse trecho emocionou os brothers, que reagiram com lágrimas, risos e declarações.

Em seguida, com o final da contagem regressiva, os brothers liberavam o acesso a uma bola, dando início ao cronômetro. A meta era transportar a esfera por meio de uma grande mesa de pebolim equilibrando a bolinha nas barras transversais até o final do circuito. Milena venceu a prova no tempo mais rápido, conquistando o Anjo pela segunda vez no BBB 26.

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