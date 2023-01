Dinâmica poderosa: eliminados poderão dar informações externas para a casa do BBB 23

A- A+

É novidade em cima de novidade! O Big Brother Brasil 23 realmente não vem para brincadeira. O programa terá uma dinâmica inédita com os participantes eliminados. Pela primeira vez na história, quem sair do reality poderá gravar um vídeo mandando um recado para a casa, que será exibido no telão da sala, logo após a eliminação. Toda a casa ficará sabendo a informação externa que a pessoa decidir transmitir.

A pessoa poderá dar um conselho, contar uma informação bombástica, plantar uma mentira para atrapalhar um rival, e assim vai. A decisão será conhecida apenas no momento em que o vídeo for exibido no telão da sala. O escolhido do público para deixar o reality terá uma chance de abrir a boca e falar o que quiser.

Além da novidade, o "Poder Coringa" também estará presente nesta edição. Esse recurso é semanal e, de acordo com uma nota da TV Globo, antes das compras do VIP e da Xepa, um benefício ou jogada diferente no game aparecerá à disposição dos confinados. A emissora afirma que prevê que o benefício crie uma corrida para ver quem entra antes no confessionário para descobrir o poder, blefes sobre a quantidade de estalecas que foram dadas e conversas sobre os lances.

