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Dinho Ouro Preto surge irreconhecível aos 62 anos, e fãs confundem filho com irmão

Cantor está nos Estados Unidos para celebrar formatura de Affonso, de 23 anos, fruto de seu relacionamento com a arquiteta Maria Cattaneo

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Dinho postou foto com seu filho, que se formou nos EUADinho postou foto com seu filho, que se formou nos EUA - Foto: Instagram/Reprodução

Dinho Ouro Preto, é você? Uma foto publicada pelo cantor nas redes sociais, neste domingo (17), chamou a atenção de fãs, que se surpreenderam com a jovialidade do artista, de 62 anos.

Na imagem compartilhada pelo Instagram, o vocalista da banda Capital Inicial celebra a formatura do filho Affonso, de 23 anos, fruto do relacionamento com a arquiteta Maria Cattaneo. Grande parte dos internautas, porém, acreditou que o rapaz se tratava de um irmão do artista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto)

"Mais parecem dois irmãos! Dinho tomou água da fonte!", elogiou uma seguidora do cantor no Instagram. Outros fãs acharam uma novidade a aparição de Dinho com roupa social. "Ver o Dinho de terno foi da hora. Ficou com cara de empresário gringo", brincou uma pessoa. "Gato de qualquer jeito, hein?", escreveu outra usuária da rede social. "Olha só a 'skin' do pai do formando", enalteceu mais um.

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O vocalista do Capital Inicial está em Boston, nos Estados Unidos, para prestigiar a formatura do filho. "Afonso se formou!! Uhu! Tô mega uber feliz e morrendo de orgulho o meu filho. Hoje é um dia de comemoração e celebração. Bora se abraçar e se divertir", comemorou ele.

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