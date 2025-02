A- A+

Big Brother Brasil Diogo Almeida brinca com veto dele e de Gracyanne da Prova do Líder; "É a nossa noite na casa" O ator e a musa fitness foram vetados e não participarão da disputa pela liderança na noite desta quinta (13)

Na área externa da casa do BBB, Diogo Almeida conversa com Eva e Renata sobre a possibilidade de a Prova do Líder ser de resistência.

O ator e Gracyanne Barbosa estão vetados e não participarão da disputa da noite desta quinta (13).



Ele contava às cearenses que, mais cedo, "A Gracy passou ali e falou: 'Diogo, a gente vai ter que colocar roupas leves e tênis?'"

Diogo continua: "Eu falei assim: 'Acho que não precisa, né? É a nossa noite, eu e você aqui na casa'", gargalha o ator.

Renata segue a brincadeira: "Favor, não tacar fogo na casa! Aguardar os outros participantes voltarem". Diogo emenda: "Eu e ela em um jantar", no que Eva diz: "Noite do pijama".

Veja também