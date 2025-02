A- A+

BBB 25 Diogo Almeida é eliminado no sexto paredão do BBB 25 O brother disputou a saída da casa com sua mãe, Vilma, e Vitória Strada

O paredão desta terça-feira (25) do Big Brother Brasil (BBB) acabou com a saída de Diogo Almeida.

Com 43,93% da média dos votos, Diogo foi o escolhido para deixar a casa.

Este foi o sexto paredão do programa e o quarto a eliminar individualmente um participante.

Disputaram com Diogo a sua mãe, Vilma, e Vitória Strada.



O ator e psicólogo Diogo Almeida, de 40 anos, entrou na casa mais vigiada do Brasil com a sua mãe Vilma, de 68 anos.

A matriarca é estudante de nutrição e sergipana, nascida em Aracaju, enquanto seu filho é natural do Rio de Janeiro.

Mãe e filho quase que não entram no reality, pois Vilma Maria chegou a iniciar uma inscrição com o marido para esta edição, mas acabou decidindo ir com o filho Diogo, que foi protagonista da novela ''Amor Perfeito'' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

Contra a média de votos de 43,93% de Diogo Almeida, ficaram 23,46% para Vilma e 32,61% para Vitória Strada.

Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 25:

Diogo Almeida

Média: 43,93%

Voto Único: 45,35%

Voto Torcida: 42,50%

Vilma

Média: 23,46%

Voto Único: 30,39%

Voto Torcida: 16,54%

Vitória Strada

Média: 32,61%

Voto Único: 24,26%

Voto Torcida: 40,96%

