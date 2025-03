A- A+

BBB 25 Diogo Almeida se defende de acusações de que teria brindado à eliminação de Aline no BBB 25 Ator, que teve um affair com policial baiana durante o confinamento, afirmou que tem 'muito respeito' e que torce muito por ela

Diogo Almeida se autoconvidou para um jantar, escolheu um de seus restaurantes preferidos, pediu o suco que mais gostava no cardápio.

A sequência, que foi publicada nos stories do Instagram em plena madrugada nesta quarta-feira (26) foi usada por internautas que acusaram o ator (e ex-participante do “Big Brother Brasil”) de ter festejado à eliminação de Aline Patriarca, com quem teve um rápido affair no programa.

Ele gravou vídeos para se defender.

“Ontem fui dormir supertarde e não consegui acordar cedo de jeito nenhum, mas pelo menos descansei. Estou recebendo muitas mensagens e vi que fizeram publicações completamente fora de contexto sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída dela”, contextualizou ele, que logo em seguida explicou o que de fato aconteceu.

“Ontem fui a um evento, depois me convidei para jantar e fui a um restaurante que adoro. Fui de madrugada e pedi um suco que amo, de melancia com gengibre. Eu estava feliz, aproveitando meu suco, e agora estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Isso não é verdade”, disse ele.

Nas publicações feitas no Instagram, Diogo afirmou que espera que Aline tenha muito sucesso no pós-BBB.

“Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela e tenho muito respeito por ela. Então, gente, não inventem histórias nem coloquem palavras na minha boca que eu não disse.”

Aline é eliminada do BBB 25

No paredão desta semana no BBB, a participante Aline foi a eliminada da vez, com 51,7% dos votos.

Quem também estava na berlinda eram Maike (que acumulou 47,3% dos votos) e Diego Hypolito (com 0,93%).

As diferenças na porcentagem mostram que a competição ficou concentrada entre a policial baiana e o nadador paulista, eleito pelo público para continuar no confinamento.

A eliminação de Aline — e sobretudo a permanência de Maike no confinamento — provocou uma chiadeira nas redes sociais.

Espectadores do BBB 25, com exceção dos apoiadores de Eva e Renata, consideram que o resultado é contrário ao próprio jogo promovido pelo reality show, já que Maike é uma das figuras menos expressivas do programa.

"Não dá. Não é nem questão de torcida mais. Semana passada deixaram a Dani Hypolito e nessa semana deixaram o Maike. Eu pensei que a lógica fosse tirar as plantas pra deixar só os gigantes jogando de verdade", comentou uma pessoa no X.

"Tirar essa mulher maravilhosa que se posiciona e agita essa casa para deixar esse peixe sonso. Que palhaçada... Mudem esse sistema de votação urgentemente", revoltou-se outra internauta no microblog.

