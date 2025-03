Diogo Almeida se pronuncia sobre suposta comemoração da eliminação de Aline no 'BBB 25'

A- A+

A eliminação de Aline Patriarca do BBB 25 gerou repercussão dentro e fora do reality show. Na tarde desta quarta-feira (26) um vídeo compartilhado por Diogo Almeida levantou suspeitas entre internautas, que interpretaram a publicação como uma suposta comemoração pela saída da ex-policial do programa. O assunto ganhou ainda mais atenção quando a própria Aline comentou sobre o caso no quadro Café com o Eliminado, do Mais Você.



Tudo começou quando Diogo, em seus Stories do Instagram, publicou um vídeo em um restaurante após participar de um evento Nas imagens, ele aparece levantando uma taça. Para muitos internautas, o gesto foi entendido como uma indireta para a eliminação de Aline. A própria ex-sister também ficou em dúvida sobre a intenção do vídeo.

"Ele levantou uma taça no story. Fiquei na dúvida se ele estava comemorando a minha saída ou se estava comemorando alguma outra coisa", disse ela durante o programa matinal da TV Globo.

Com a repercussão do caso, Diogo usou as redes sociais para esclarecer a situação e negar qualquer intenção de celebrar a saída de Aline. Em um pronunciamento nos Stories, ele disse ter sido alvo de interpretações equivocadas.

"Vi que fizeram publicações completamente fora de contexto falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída dela. Ontem fui a um evento, depois jantei em um restaurante que adoro e pedi um suco de melancia com gengibre Eu estava feliz por estar bebendo meu suco, e agora estão dizendo que era uma comemoração", explicou.



Veja o vídeo:

A gente sabe Diogo que gente preta nem precisa abrir a boca que já julgam nossas intenções como as piores possíveis.

Preto é naturalmente maldoso para muitos, fica em paz meu campeão não liga para os preconceituosos que te julgaram ontem apenas por você estar em um restaurante… pic.twitter.com/jW6GZDV8RW — Taty#BBB25 (@tatycoment) March 26, 2025





O ator ainda reforçou que deseja sucesso para a ex-sister e pediu para que não distorcessem suas palavras. "Eu não estava brindando à saída da Aline. Eu torço para que ela tenha muito sucesso na vida dela. Tenho muito respeito por ela. Então, gente, não inventem histórias, não coloquem palavras na minha boca", finalizou.

Veja também