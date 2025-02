A- A+

BBB 25 Diogo e Aline se resolvem no "BBB 25": "Quer continuar dando uns beijinhos?" Os dois se desentenderam no domingo, 2, após a formação do paredão

Aline e Diogo Almeida conversaram mais uma vez sobre o desentendimento que tiveram no Big Brother Brasil 25. Na tarde desta terça-feira, 4, a policial militar perdoou o ator por puxá-la ao paredão.



"Já saí do confessionário arrependido [de ter puxado ao paredão], foi o único dia que eu fui dormir aqui sabendo que eu fiz a escolha errada. Quando eu acordei, tive a certeza", disse Diogo.

A sister consolou o brother e ainda brincou: "É isso, faz parte, vida que segue, bola para frente [...] Você quer continuar dando uns beijinhos, né?"



Diogo rebateu, afirmando que irá esperar para que a sister tenha a iniciativa de beijá-lo.



Entenda o que rolou entre Aline e Diogo

Ambos protagonizaram o primeiro beijo da edição. Entretanto, apesar do carinho trocado e da aproximação, o Paredão rendeu um embate entre a dupla.



Gracyanne e Giovanna, junto de Diogo e Vilma, foram os mais votados pela casa no último domingo, 2. Como parte da formação da berlinda, tiveram que puxar outra dupla para a eliminação para disputar o Bate e Volta. Puxaram Aline e Vinícius.



Aline ficou chateada com a indicação e teve uma DR com o brother, por não ter sua permanência no jogo defendida por ele. Os participantes discutiram sobre o assunto na piscina.



Nesta segunda, 3, Diogo foi um dos principais alvos do Sincerão, por causa de sua atitude com Aline. Criticado pro Gracyanne, ele se defendeu. Outros embates entre a mãe de Diogo, Vilma, com Giovanna e Delma, causaram tensão na casa.



Decepcionada, Aline afirmou que "seguirá em frente", ao mencionar Diogo.

